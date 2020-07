Paulina Krupińska chwali się nowym talentem. Namalowała obraz, a efektem podzieliła się na Instagramie

Paulina Krupińska zadebiutowała w polskim show-biznesie ponad 8 lat temu, gdy wygrała konkurs Miss Polonia. Mało kto przypuszczał, że szarfa miss będzie przepustką do takiej kariery, a jednak. Sama zainteresowana wciąż utrzymuje się na topie i co rusz dostaje nowe propozycje. Od marca tego roku jest jedną z prowadzących program "Dzień Dobry TVN", co tylko umocniło jej pozycję w branży. Teraz się okazuje, że oprócz smykałki do interesów Paulina Krupińska może pochwalić się również talentem plastycznym, co pokazała na Instagramie. Możecie być zaskoczeni.

Paulina Krupińska namalowała obraz

Paulina Krupińska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, jednak stara się nie pokazywać zbyt często kulis życia rodzinnego. Od czasu do czasu zdarza jej się opublikować wspólne zdjęcie z mężem i dziećmi, jednak to dość rzadki widok. Znacznie częściej relacjonuje obserwatorom pracę oraz swoje pasje, które co dla poniektórych mogą być zaskakujące. Tym razem modelka pochwaliła się talentem plastycznym i pokazała obraz, który namalowała. Zobaczcie zresztą sami.

Paulina Krupińska instagram.com@pkrupinska

Trzeba przyznać, że prezenterka "Dzień Dobry TVN" ma talent, a jej dzieła wyglądają całkiem nieźle. Myślicie, że Paulina Krupińska jeszcze zaskoczy nas niejednym obrazem czy to jednorazowa przygoda?

