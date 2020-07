Małgorzata i Antek Królikowscy oddali hołd Pawłowi w wyjątkowy sposób. Dzięki temu o aktorze będą pamiętać całe pokolenia

Rodzina Królikowskich ma za sobą trudny czas. Pod koniec lutego po długiej chorobie neurologicznej zmarł Paweł Królikowski. Mimo trudnych przeżyć najbliżsi powoli wracają do codziennego życia, choć z pewnością nie jest im łatwo. Małgorzata Ostrowska-Królikowska wraz z dziećmi pielęgnują pamięć po zmarłym. Co chwilę w mediach publikują wspólne zdjęcia i wspominają jego dorobek artystyczny. Teraz postanowili oddać mu hołd w wyjątkowy sposób.

Małgorzata i Antek Królikowscy oddali hołd Pawłowi

Paweł Królikowski zapisał się w świadomości wielu osób jako wspaniały aktor, a przede wszystkim jako serdeczny, rodzinny i pogody człowiek o wielkim sercu. Informacja o jego śmierci wywołała wielkie poruszenie w świecie mediów i po dziś dzień jego wielbiciele nie potrafią pogodzić się z tą stratą. Rodzina zmarłego dba o to, by pamięć po nim pozostała wiecznie żywa. Od wielu lat w Kudowie-Zdroju odbywał się Festiwal Kultury i Piosenki Polsko-Czeski, którego inicjatorem i dyrektorem artystycznym był właśnie aktor. Ta miejscowość miała szczególne miejsce w jego sercu. Przybywał tam z całą rodziną i z wielkim zaangażowaniem dbał o program festiwalu oraz zaproszonych gości. Poprzednie edycje cieszyły się wielkim zainteresowaniem, a na estradzie pojawiały się takie gwiazdy jak Ewa Farna, Helena Vondraćkowa czy Marek Piekarczyk. Rodzina Pawła Królikowskiego zadbała o to, by festiwal był kontynuowany. W tym roku odbędzie się w ostatni weekend lipca.

Na cześć Królikowskiego posadzono dąb, któremu nadano jego imię. Zdjęcie przy drzewie opublikowała Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Towarzyszył jej najstarszy syn, Antek.

Dąb Pawła #kudowazdroj #festivalczpl

Pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Internauci docenili, że również poza granicami Polski pamięć o aktorze jest kultywowana.

Piękna inicjatywa.

Pan Paweł pilnuje organizacji festiwalu tam z góry. Drzewo to najpiękniejszy pomnik, jaki może być.

Dobrze, że coś zostanie w pamięci. Sercem z Wami - czytamy w komentarzach.

W pełni zgadzamy się, że to jeden z najpiękniejszych sposobów, by uczcić pamięć o aktorze.