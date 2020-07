Małgorzata Rozenek w stosunkowo krótkim czasie dorobiła się statusu jednej z czołowych celebrytek polskiego show-biznesu. W budowaniu popularności pomogły jej nie tylko aktywności zawodowe, lecz także regularne zapraszanie mediów do życia prywatnego. Od narodzin Henryka "Perfekcyjna" niemal codzienne raczy obserwatorów kolejnymi zdjęciami malucha. Ostatnie z nich może wzbudzać mieszane uczucia.

Małgorzata Rozenek zaskoczyła fanów

Ceną popularności jest częściowa utrata prywatności. Gwiazdy podchodzą do tego na różne sposoby. Jedni za wszelką ceną starają się ukryć przed mediami rodzinę, a drudzy wręcz przeciwnie. Do tego grona z pewnością zalicza się Małgorzata Rozenek. Celebrytka chętnie pokazuje na Instagramie dzieci. Niespełna miesięczny Henryk także jest już stałym bywalcem mediów społecznościowych prowadzonych przez sławną mamę. Na najnowszym zdjęciu Gosia uwieczniła malucha w mało komfortowej sytuacji.

Takich czterech, jak nas trzech, to nie ma ani jednego. Wnioskując z koloru twarzy Henryczka, możecie się domyślić, co wtedy robił - napisała.

Wpis Rozenek zaciekawił internautów. Nic więc dziwnego, że zaczęli dociekać i zgadywać, co stoi za grymasem na twarzy małego Henryka.

Śmierdzącą sprawę - zasugerowała jedna z obserwatorek.

Gosia szybko przyznała jej rację.

Małgorzata Rozenek Instagram/m_rozenek

Wychodzi wiec na to, że celebrytka wrzuciła do sieci zdjęcia, na których jej syn jest w trakcie załatwiania potrzeb fizjologicznych. Co ciekawe, internauci wykazali się dużym wyrozumieniem. W komentarzach wyjątkowo nie znajdziemy hejtu. Oby Henryk w przyszłości był równie wyrozumiały.