Od czasu rozwodu Angeliny Jolie i Brada Pitta na języki ponownie wróciła relacja pomiędzy aktorem a Jennifer Aniston. Para aktorów była razem przez kilka lat, jednak romans Pitta z Jolie zniszczył ich związek w 2005 roku. Od tamtej pory unikali się jak ognia, jednak gdy aktor ponownie został singlem, sprawy nieco się zmieniły. Już od dobrych kilku miesięcy mówi się, że ponownie mają się ku sobie. Tym razem internauci mają nowe teorie, które rzekomo mają to potwierdzać.

Brad Pitt mieszka u Jennifer Aniston?

W czasie izolacji wiele gwiazd chętnie robi instagramowe transmisje, dzięki którym wciąż jest w stałym kontakcie z internautami. Ostatnio o taki live pokusiła się sama Jennifer Aniston, która połączyła się z koleżanką z planu serialu "Przyjaciele" - Lisą Kudrow.

Podczas niewinnej rozmowy dwóch aktorek nie było mowy o byłym mężu Aniston, jednak mimo to co poniektórzy internauci dopatrzyli się go nawet w nagraniu. Mowa tutaj o męskim cieniu, który kilkukrotnie padał tuż obok Jennifer. Niektórzy internauci już zaczęli snuć teorie, że tajemniczym mężczyzną jest Brad Pitt, o czym dają znać w komentarzach.

Czy ktoś może mi powiedzieć, czy ktoś jest na kwarantannie z Jen? Popatrzcie na nagranie między 0.37 a 1.14.

Czyżby to był cień Brada?

Coś przeczuwam, że to Brad stoi za kamerą - piszą fani teorii spiskowych.

Nie zabrakło również mocniej stąpających po ziemi internautów, którzy mieli nieco inne zdanie na ten temat.

Może to po prostu jej asystent.

Ja nie widzę tam Brada!

Może to jej asystent, oświetleniowiec, ktoś z techniki ustawiający transmisję, albo makijażysta? - dodają pozostali.

Jaka jest prawda, wie jedynie Jennifer Aniston. Niestety, piosenkarka bardzo oszczędnie komentuje donosy mediów dotyczące jej życia osobistego. Myślicie, że wkrótce się to zmieni?