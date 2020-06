Meghan Markle doprowadzała pracowników pałacu do szaleństwa. Jedna z funkcjonariuszek ochrony odeszła przez z nią z pracy

Kilka tygodni temu ukazała się książka "Royals at War: The Untold Story of Harry and Meghan's Shocking Split with the House of Windsor", która ujawniła wiele sekretów rodziny królewskiej, jednak przede wszystkim skupiła się na postaci Meghan Markle. Co chwila na jaw wychodzą kolejne rewelacje na temat aktorki. Okazuje się, że daleko jej było do królewskiego zachowania.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Meghan na szczycie One Young World

Wyciekły nowe informacje na temat Meghan Markle

Meghan Markle nie cieszy się dobrą opinią wśród Brytyjczyków. Odejście z rodziny królewskiej i przeprowadzka do Kanady przysporzyły jej jeszcze więcej wrogów. Co chwila pojawiają się kolejne informacje o tym, że była opryskliwa i źle traktowała ludzi, którzy znajdowali się w jej otoczeniu. Najnowsza książka rzuca nowe światło na zachowanie byłej członkini rodziny królewskiej.

Dziennikarze Dylan Howard i Andy Tillet twierdzą, że temperament Meghan i jej przyzwyczajenia doprowadzały pracowników rodziny królewskiej do szału. Aktorka wstawała o piątej rano i bombardowała ich wiadomościami. Zdaniem autorów książki Meghan nie potrafiła się wyzbyć hollywoodzkich zachowań.

Meghan potrafi być trudna. Ma bardzo wysokie standardy i jest przyzwyczajona do pracy w aktorskim środowisku. Jednak w królewskim domu panują zupełnie inne standardy - cytuje autora "Daily Mail".

Najwyraźniej amerykańska aktorka nie dostosowała się do tradycyjnego protokołu królewskiego i spaliła za sobą zbyt wiele mostów. W książce pojawia się również informacja dotycząca tego, że Meghan bardzo zależało, by wspierać jak najwięcej organizacji charytatywnych, jednak zwykle podejmowała te decyzje pochopnie, nie zastanawiając się nad szczegółami swojego patronatu. Zdaniem autorów głośnej książki zależało jej na ilości, a nie na jakości.

Podobno jedna z wyższych rangą funkcjonariuszek królewskiej ochrony złożyła wypowiedzenie, ponieważ Meghan podważała jej kompetencje i „zignorowała jej porady dotyczące ryzykownych sytuacji w tłumie”. Jedno jest pewne - to nie ostatni raz, gdy usłyszeliśmy o tym, co działo się w Pałacu, gdy przebywała tam Markle.