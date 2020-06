Martyna Wojciechowska wspomina dawne czasy i publikuje stare zdjęcie z Olivierem Janiakiem. Ale miała krótkie włosy

Martyna Wojciechowska swoją przygodę z telewizją rozpoczęła ponad dwie dekady temu. Podróżniczka od lat cieszy się sporą sympatią widzów. Z każdym dniem zyskuje też nowych fanów - na Instagramie śledzi ją aktualnie ponad 1,7 miliona osób. Nic dziwnego, że gwiazda z chęcią publikuje na swoim koncie wiele treści. Ostatnio poinformowała o kolejnej akcji charytatywnej, w jaką się zaangażowała i pokazała zdjęcie sprzed lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Marysia robi makijaż Martynie Wojciechowskiej

Martyna Wojciechowska wspomina dawne czasy archiwalnym zdjęciem z Olivierem Janiakiem

Do zdjęcia Martyna Wojciechowska zapozowała z Olivierem Janiakiem. Podróżniczka dała fanom do zrozumienia, że dziennikarz jest cudownym przyjacielem i zachęciła do wsparcia aukcji pewnej fundacji.

Z Olivierem Janiakiem znamy się już ponad 20 lat! Za każdym razem kiedy tylko wybieram jego numer telefonu i mówię: Słuchaj Oli, planuję akcję charytatywną, to wiem, że mogę na niego liczy. Tym razem również! Olivier zaprasza do wizyty na planie swojego programu „Co za Tydzień”. Na naszej charytatywnej aukcji Fundacji UNAWEZA możecie wylicytować tę wyjątkową przygodę!

Pod zdjęciem nie zabrakło pięknych komentarzy. Internauci byli zachwyceni.

Nadal piękni i młodzi.

Kobieta jak wino!

Cóż, ciężko się nie zgodzić, Martyna jest piękną kobietą, a Olivier przystojnym mężczyzną. Oboje są jednak zajęci. Wojciechowska spotyka się z Przemkiem Kossakowskim, a Janiak jest mężem byłej modelki, Karoliny Malinowskiej, z którą ma trzech synów.

ZOBACZ TEŻ: Martyna Wojciechowska nie może wyjść z podziwu nad córką. "Jak ona to robi?!". Marysia to prawdziwa gimnastyczka!