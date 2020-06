Natalia Schetyna wyszła za mąż! Córka Grzegorza Schetyny wybrała koszykarza

Grzegorz Schetyna miał bardzo zajętą niedzielę. Nie tylko kibicował Rafałowi Trzaskowskiemu w wyścigu o fotel prezydencki w wyborach, ale również urządzał córce ślub i wesele. Natalia Schetyna i Aleksander Leńczuk zostali małżeństwem.

Córka Grzegorza Schetyny wyszła za mąż

Natalia Schetyna jest jedynym dzieckiem Grzegorza Schetyny, byłego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. 30-latka w minioną niedzielę powiedziała sakramentalne "tak" swojemu ukochanemu.

O ich związku wiadomo niewiele, bowiem córka Grzegorza Schetyny swoją aktywnością dzieli się w mediach społecznościowych wyłącznie z najbliższymi. Ale choć jej Instagram jest kontem prywatnym, to co nieco zdradza profil na Facebooku. Natalia Schetyna od lat jest ogromną fanką koszykówki i nie powinno zatem dziwić, że na swojego partnera życiowego wybrała właśnie koszykarza - i to z drużyny, której kibicuje najmocniej. WKS Śląsk Wrocław zakończył sezon na 7. miejscu, były jednak czasy, kiedy święcił triumfy.

Natalia Schetyna-Leńczuk często gościła na trybunach i chętnie później dzieliła się swoją radością z wygranej ulubionej drużyny. Natalia i Aleksander są parą od co najmniej pięciu lat.

Grzegorza Schetyny nie było na wieczorze wyborczym Rafała Trzaskowskiego w niedzielę. Zapewne bawił się na weselu córki.

Tuż przed ceremonią przestał padać deszcz i zaczęło świecić słońce. Myślę, że to znak na całe życie - mówił w rozmowie z "Faktem" polityk.

Razem z córką dzieli miłość do koszykówki. Przez 12 lat - do 2006 roku - był nawet właścicielem klubu, w którym teraz gra Aleksander Leńczuk.

Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!