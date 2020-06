Małgorzata Rozenek niespełna trzy tygodnie po porodzie wróciła do pracy. Choć tępo, jakie narzuciła sobie "Perfekcyjna", wydaje się ogromne, sama otwarcie mówi, że nie czuje, by coś ją ominęło w macierzyństwie. Małgorzata wróciła na plan programu "Projekt Lady", a zdjęciami pochwaliła się już na Instagramie. Możemy na nich zobaczyć, że w Pałacu w Rozalinie pojawi się znany trener.

Małgorzata Rozenek wróciła na plan "Projekt Lady"

Na serii zdjęć widzimy, że w nowym sezonie programu nie zabraknie najważniejszej "trójcy". To dwie mentorki Irena Kampińska i Tatiana Mindewicz-Puacz oraz prowadząca Małgorzata Rozenek. Choć to nie pierwsze zdjęcia z planu, te zdradzają bardzo dużo. Wiemy, że w nowej edycji dziewczynom biorącym udział w show pomoże trener Qczaj.

Tymczasem w Rozalinie... - podpisała zdjęcia Małgorzata Rozenek.

Internauci nie tylko są zachwyceni powrotem ulubionego show, ale i figurą Małgorzaty Rozenek, która prezentuje się świetnie.

Zazwyczaj nie komentuje, ale wyglądasz świetnie.

Wyglądasz jak milion dolarów.

Ikona stylu jak zawsze! - czytamy.

Po zamieszczonych zdjęciach możemy również zauważyć, że Małgosia w tej edycji postawiła na wielokolorowe, modne garnitury z oversizową marynarką. To najmodniejszy fason w tym sezonie.

Nie możemy jednak przejść obojętnie obok metamorfozy pani Ireny. Mentorka zaprezentowała na planie nową fryzurę oraz nowy styl. Do tej pory kobieta stawiała na klasyczne i zachowawcze. Najnowsze zdjęcia wskazują jednak na to, że nie boi się zaszaleć i eksperymentować z modą.

Choć Małgorzata Rozenek na początku otwarcie mówiła, że tak szybki powrót do pracy ją przerażał, teraz jest wyraźnie szczęśliwa. "Projekt Lady" to na razie jej jedyne zawodowe wyzwanie, także nie brakuje jej czasu dla synka Henia. Zapewniała także, że produkcja przygotowała jej idealne warunki do pracy.