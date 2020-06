Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez zaręczeni? Ten brylant na palcu jest naprawdę wielki

Piękna Georgina Rodriguez i jej równie piękny partner Cristiano Ronaldo spędzają wakacje na jachcie w okolicach Włoch. Modelka korzysta ze wspaniałej pogody przy Portofino, czym chwali się na Instagramie. Jednak na jej ostatniej fotce uwagę przyciąga nie ponętnie wypięta pupa, a naprawdę wielki brylant (w otoczeniu nieco mniejszych brylantów) na jej palcu. Czyżby coś było na rzeczy?

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez zaręczeni?!

To już nie pierwszy raz, kiedy Georgina i Cristiano podsycają plotki o swoich zaręczynach. Do tej pory słyszeliśmy już o co najmniej jednych oświadczynach oraz o potajemnym ślubie w Maroko. Ślub niestety okazał się tylko plotką, którą sam Ronaldo dementował - wszystko przez to, że Georgina, dodając opis do zdjęcia, nazwała ukochanego "mężem". Nie ma wątpliwości, że teraz plotki rozgrzeją fanów pary na nowo, bowiem pierścionek, który Georgina prezentuje na swym szczupłym palcu, jest naprawdę imponujący. Do tego dołączyła intrygujący opis:

Wspaniały jest ten, który roztacza blask bez gaszenia blasku innych.

Zaledwie 3 dni wcześniej pod wspólnym zdjęciem z ukochanym dodała takie słowa:

Jedyna rzecz, którą kocham bardziej, niż ciebie, to my razem.

Czyżby związek Ronaldo i Rodriguez wstępował na zupełnie nowy poziom? Jeśli tak jest, to możemy spodziewać się równie bajkowego ślubu, co całe ich życie (jeśli patrzeć na Instagram Georginy). Modelka nie kryje się ze swoim uczuciem do piłkarza, który wcześniej uchodził raczej za bardzo kochliwego.

Przypomnijmy, że para spotyka się od 2016 roku i wspólnie wychowują czwórkę dzieci: 2-letnią córkę, 9-letniego syna Cristiano z innego związku oraz 2-letnie bliźniaki, urodzone przez surogatkę.