"Top Model". Ruszyły nagrania do nowego sezonu. Wyciekło zdjęcie Joanny Krupy z planu

"Top Model" to znany w ca貫j Polsce program typu reality show, w kt鏎ym uczestnicy rywalizuj o kontrakt z agencj modeli, firm kosmetyczn lub jubilersk oraz o sesj zdj璚iow. Dla wielu pocz徠kuj帷ych modeli jest to szansa na obycie si z bran膨, zrobienie portfolio czy nawet mo磧iwo嗆 zdobycia s豉wy. Udzia w programie mo瞠 otworzy niejedne drzwi do kariery i przy okazji wiele nauczy.

REKLAMA

Zobacz wideo

Przy okazji ka盥ego sezonu "Top Model" wy豉niani s najlepsi modele i modelki w kraju. Wymogi, jakie nale篡 spe軟i to odpowiedni wzrost i wiek. W przypadku dziewcz徠 przedzia wiekowy to 18-27 lat, a m篹czy幡i mog mie od 18 do 30 lat. Minimalny wzrost dla kobiety to 170 cm, w kategorii m瘰kiej minimum 180 cm wzrostu. Castingi odbywaj si na oczach telewidz闚, a o losie uczestnik闚 decyduj g堯wnie jurorzy. W jury zasiadaj Marcin Tyszka, Dawid Woli雟ki. Katarzyna Soko這wska i Joanna Krupa.

Joanna Krupa na planie "Top Model"

Niedawno pisali鄉y o tym, 瞠 Joanna Krupa wr鏂i豉 do Warszawy, by uczestniczy w przygotowaniach do produkcji, kt鏎a w poprzednich latach odnotowywa豉 鈍ietne wyniki ogl康alno軼i. Zar闚no fani, jak i cz這nkowie ekipy z planu nie wyobra瘸j sobie programu bez przewodnicz帷ej jury. Przypomnijmy, 瞠 Joanna Krupa urodzi豉 niedawno c鏎eczk. Teraz mo瞠my by ju spokojni. Zdj璚ie z instagramowej relacji stylisty ㄆkasza Urba雟kiego m闚i samo za siebie. Nagrania do "Top Model" mimo pandemii ruszy造, a Joanna Krupa zn闚 b璠zie gwiazd show.

ㄆkasz Urba雟ki, Joanna Krupa ㄆkasz Urba雟ki - instagram

Jak wida, Krupa jest w pe軟i gotowa do dzia豉nia. Cho dotychczasowe castingi prowadzone by造 online ze wzgl璠u na wyj徠kow sytuacj na 鈍iecie, zdj璚ia ruszaj pe軟 par. Przypomnijmy, 瞠 w najnowszym sezonie "Top Model" zmieni si prowadz帷y. Na miejsce Micha豉 Pir鏬a wejdzie Karolina Pisarek.

Nowa edycja programu pojawi si jesieni na antenie TVN. Czekamy z niecierpliwo軼i!