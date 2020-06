Nicole Bogdanowicz, znana z roli Julki w serialu "Przyjaciółki", zaskoczyła obserwatorów na Instagramie nową fotografią. Aktorka wrzuciła bowiem zdjęcia w sukni ślubnej.

REKLAMA

Zobacz: Julka z "Przyjaciółek" ścięła 20 cm włosów. Postawiła na modnego boba. "Ale pięknie!". Ważniejsze jednak jest coś innego

Zobacz wideo "Przyjaciółki" wracają na antenę. Już wiemy, co czeka na widzów w 14. sezonie serialu. Emocji nie zabraknie

Nicole Bogdanowicz w sukni ślubnej

Fanów gwiazdy uspokajamy - aktorka nie wzięła ślubu, a jedynie wystąpiła w kampanii sukien ślubnych. Na nowym zdjęciu możemy podziwiać ją w pięknej ślubnej kreacji, zdobionej koronkami na całej długości, z wielkim dekoltem na plecach oraz o fasonie popularnej "syrenki". Suknia świetnie podkreśla figurę Nicole Bogdanowicz i wygląda jak stworzona właśnie dla niej.

Wyjdziesz za mnie? - Podpisała zdjęcie aktorka.

Przeczytaj: Gwiazda "Przyjaciółek" mogła stracić ojca w pożarze. Wreszcie jest dla niego nadzieja

Pod fotografiami nie zabrakło lawiny komentarzy zachwyconych fanów i znajomych gwiazdy.

Cudowna - napisała Magda Stużyńska.

Przepiękna! - zachwycała się Ania Karwan.

Głos zabrał nawet Adam Fidusiewicz.

O w mordę - napisał.

Nicole Bogdanowicz oczywiście dziękowała za wszystkie miłe słowa. Ciekawe, czy jeśli zdecyduje się kiedyś na ślub, to zaprezentuje się w podobnej kreacji? Co ciekawe, Nicole Bogdanowicz miała już okazję prezentować się w ślubnej kreacji. Miało to miejsce w serialu "Przyjaciółki", gdy jej bohaterka Julka wychodziła za mąż. W produkcji aktorka miała na sobie piękną kreację w stylu boho.

Więcej: Suknia ślubna Julki z "Przyjaciółek" zachwyciła internautki. Wszystkie pytają, gdzie można ją kupić, a my już to wiemy