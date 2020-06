Boris Kollar to przewodniczący słowackiego parlamentu, a także lider konserwatywnej partii Sme Rodina (Jesteśmy Rodziną). Co ciekawe, polityk w maju przywitał na świecie swoje jedenaste dziecko, które urodziła mu już dziesiąta partnerka. Trzeba przyznać, że to dość kontrowersyjne, jak na polityka z tak konserwatywnymi poglądami.

Przewodniczący słowackiego parlamentu ma 11 dziecko

Słowackie media poinformowały, że matką jedenastego dziecka jest Miroslava pochodząca z miasta Levice. Sama zainteresowana chętnie opowiada w mediach na temat życia rodzinnego. Przyznała, że nie jest z politykiem w związku, a dziecko nie było planowane. Mimo to kochankowie wciąż utrzymują dobre relacje. Syn polityka - Markus, urodził się prawie dwa miesiące temu. Jak się okazuje, Boris Kollar zakupił matce swojego jedenastego dziecka samochód za ponad 400 tys. zł.

Potrzebowaliśmy go, bo jeździłam mniejszym autem, a mam jeszcze dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa -mówi matka dziecka w rozmowie z jednym z tabloidów.

Przewodniczący słowackiego parlamentu ma dość luźne podejście do prokreacji. Jeszcze ponad rok temu żartował z chęci posiadania jedenastego dziecka.

Masz na myśli jedenaste dziecko? U mnie nigdy nie wiadomo. Dla mnie to naturalna kolej rzeczy, jak nowe buty - żartował wówczas polityk.

Jak się okazuję, żarty stały się rzeczywistością. Boris Kollar ma sześciu synów i pięć córek. Kto wie, może jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w temacie rodzicielstwa.