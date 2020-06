Michała Wiśniewskiego można lubić lub nie, ale trzeba przyznać, że to ikoniczna postać polskiego show-biznesu. Jako jeden z pierwszych prowadził swoją karierę w zachodnim stylu, upubliczniając tym samym do granic możliwości swoje życie osobiste. Lider zespołu Ich Troje ma skłonność do małżeństw, a niedawno stanął na ślubnym kobiercu już po raz piąty. Tym razem chroni prywatności swojej wybranki, jednak powoli zaczyna odsłaniać karty i pokazywać nieco więcej. Tak było i tym razem.

Michał Wiśniewski z żoną na wyborach

Michał Wiśniewski nauczony doświadczeniem z poprzednich czterech małżeństw, zdecydował się pielęgnować najnowsze uczucie w tajemnicy przed mediami, toteż każde nowe zdjęcie z żoną Pauliną jest nie lada gratką dla fanów. W minioną niedzielę Michał Wiśniewski wybrał się na wybory prezydenckie, co zrelacjonował na Instagramie. Towarzyszyła mu żona, którą zresztą możemy zobaczyć na zamieszczonym przez muzyka selfie. Przy okazji piosenkarz podsumował wszystkie wybory, w jakich wziął do tej pory udział.

31 raz zagłosowałem, 27 przy urnie wyborczej, w tym 9 parlamentarnych i 7 prezydenckich. Po raz pierwszy sam zagłosował mój osiemnastoletni syn. Jestem z niego bardzo dumny! - czytamy pod postem.

Fanom bardzo spodobała się nowa wybranka muzyka.

Piękna żona i widać, że naturalna.

Piękna ta pana żona - pisali.

Myślicie, że Michał Wiśniewski już niedługo zadebiutuje z nową żoną na warszawskich salonach, czy jednak nadal będzie nieco bardziej powściągliwy?

