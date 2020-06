Pierwsza tura wyborów już za nami. Jak z pewnością już wiecie, czeka nas druga tura, w której zmierzą się Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda. W niedzielę wszyscy kandydaci zorganizowali wieczory wyborcze. My jednak przyjrzeliśmy się Krzysztofowi Bosakowi, któremu nieustannie towarzyszyła żona. Co więcej, fotoreporterom udało się zrobić zdjęcia, gdy Karina Bosak zgubiła pantofelek. Nic więc dziwnego, że została porównana do Kopciuszka.

REKLAMA

Karina Bosak zgubiła buta

Na zdjęciach widzimy, jak Karina stoi bez jednego buta, którego próbuje założyć jej mąż, Krzysztof Bosak. Choć wygląda to trochę zabawnie, cała sytuacja mogła nawiązywać do powiedzenia "głosujemy tylko bez butów, czyli na Bosaka".

Warto dodać, że na pochwałę zasługuje szybka reakcja kandydata Konfederacji, który widząc małą wpadkę żony, szybko przed nią uklęknął i wsunął zgubiony pantofelek.

Karina Bosak, Krzysztof Bosak eastnews

Karina Bosak podczas wieczoru wyborczego prezentowała się bardzo dobrze. Zdecydowała się na czerwoną sukienkę, która miała skórzane akcenty i fragmenty przezroczystego materiału. Bardzo podobną kreację miała także Małgorzata Trzaskowska, żona Rafała Trzaskowskiego.

Zobacz także: Tak wyglądały żony kandydatów na prezydenta podczas wieczoru wyborczego

Krzysztof i Karina Bosakowie pobrali się w lutym tego roku. Jak sami mówili, ich przygotowania do ślubu zbiegły się z przygotowaniami do wyborów prezydenckich, co było niezwykle trudne. Od czasu ślubu Karina coraz chętniej gości w mediach i wypowiada się na wiele tematów. Ostatnio w wywiadzie dla gazety.pl wyznała, że połączyły ją z mężem konserwatywne poglądy. Choć z wykształcenia jest prawniczką, prężnie działa w organizacji Ordo Iuris.

Krzysztof Bosak w tegorocznych wyborach plasuje się na czwartym miejscu i uzyskał wynik 7,4 proc. głosów. W rzeczywistości oznacza to, że ponad milion obywateli Polski zgadza się z poglądami polityka.