Tatiana Okupnik poszła w ślady wielu gwiazd i na Instagramie pochwaliła się fotografią przy urnie wyborczej. Uwagę zaniepokojonych fanów zwróciła jednak głównie obecność kul przy gwieździe.

Tatiana Okupnik porusza się o kulach

Wokalistka pochwaliła się fotografią z wyborów, ale to kule wywołały największe zamieszanie wśród jej fanów. Tatiana Okupnik nie wyjaśniła jednak w opisie, co się stało i dlaczego porusza się o kulach.

Bo mogę! Bo chcę! Bo mi zależy! Bo nie ma to tamto - napisała pod fotografią.

Na zdjęciu widzimy, jak Tatiana Okupnik wspiera się o kulach przy urnie wyborczej, jednak nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy artystka ma np. gips na nodze, co by tłumaczyło obecność kul. Zaniepokojeni fani zalali ją lawiną pytań o stan zdrowia, ale na żaden z komentarzy nie odpowiedziała. My również napisaliśmy do Tatiany Okupnik i poprosiliśmy ją o komentarz w tej sprawie. Na razie wokalistka nam również nie odpowiedziała. Milczenie gwiazdy zaskakuje. Ostatnio chętnie mówiła bowiem o różnych problemach zdrowotnych, głównie spowodowanych ciążą i porodem.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że już kilka lat temu Tatiana Okupnik musiała wspierać się kulami. Miała bowiem wypadek na snowboardzie i złamała kość ogonową. Przez jakiś czas nie mogła chodzić. Mamy jednak nadzieję, że jej obecna sytuacja zdrowotna nie jest związana z dawnym wypadkiem, a kontuzja nie odnowiła się.