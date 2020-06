Anna Lewandowska motywuje do ćwiczeń w towarzystwie gwiazd. Na zdjęciu Zborowska, Krupińska i nie tylko. "To jest team!"

Na instagramowym profilu Anny Lewandowskiej pojawiło się kolejne zdjęcie w ramach fighter challenge. Trenerka nie przestaje motywować swoich podopiecznych nawet w dzień wyborów. Tym razem zrobiła to w wyjątkowy sposób.

Anna Lewandowska motywuje w towarzystwie gwiazd

Anna Lewandowska podzieliła się zdjęciem, na którym pozuje z uczestniczkami wyzwania. Nie zabrakło znanych osób, które dołączyły do challengu. Na fotografii możemy dostrzec chociażby Zofię Zborowską, która wzięła się za dietę i aktywność fizyczną dla zdrowia, prezenterkę TVN, Paulinę Krupińską, a także siostrę Roberta Lewandowskiego, Milenę, która wsparła bratową. Nie zabrakło entuzjastek sportu, fitnessu i zdrowego odżywiania. To prawdziwa motywacja do działania. Pod zdjęciem pojawił się także zagrzewający do walki opisu.

Gotowi? My tak! Wiem, że dziś słoneczna niedziela, w dodatku wyborcza, że obiady, spacery i piękna pogoda, ale liczę, że o 18:00 spotykamy się na live. Zapominalskim przypominam. To będzie profesjonalny trening, ale taki, który bez problemu wykona każdy z Was - rozpoczęła Ania Lewandowska.

W dobie aplikacji sportowych każdy wie, że treningu nie buduje się “podskokami powtarzanymi w nieskończoność”. Trening to nie lajki czy komentarze. To plan, który prowadzi do określonego celu. A ja jestem tu po to, aby wesprzeć Was w drodze do tego celu - dodała w opisie trenerka.

Pod instagramowym postem Ani pojawiły się komentarze zarówno gwiazd, jak i innych uczestniczek.

Bo jak nie my to kto? - pisała Krupińska.

Zdania dotyczące uchwyconej na zdjęciach grupy były jednoznaczne.

Superwomans.

To jest team!

Widzę, że ekipa w komplecie.

Nie ma to jak dobra motywacja!