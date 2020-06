Marcin Tyszka lubi wracać wspomnieniami do minionych lat i chętnie publikuje na Instagramie archiwalne fotki. Tak było i tym razem. Na jego profilu możemy podziwiać zdjęcie sprzed 25 lat z Małgorzatą Kożuchowską i Dawidem Wolińskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Kożuchowska zdradza, jak oszukała produkcję "M jak miłość"

Małgorzata Kożuchowska na archiwalnym zdjęciu

Aktorka jest obecnie uważana za jedną z najlepiej ubranych gwiazd i prawdziwą ikonę stylu. Na czerwonym dywanie nigdy nie zawodzi, a i na Instagramie nie zalicza modowych wpadek. Okazuje się jednak, że Małgorzata Kożuchowska nie zawsze mogła pochwalić się wyczuciem stylu, choć podążania za trendami odmówić jej nie sposób. Widać to na archiwalnym zdjęciu sprzed 25 lat, które trafiło na profil Marcina Tyszki.

Tercet Egzotyczny. To ciężka robota być ikoną mody od prawie trzech dekad! Zmieniliśmy się? 25 lat temu w Lizbonie z Małgorzatą Kożuchowską i Dawidem Wolińskim - napisał Marcin Tyszka.

Małgorzata Kożuchowska na fotce ma za krótką wzorzystą bluzkę, odsłaniającą brzuch, a do tego spodnie biodrówki, kiedyś tak modne i chętnie noszone przez kobiety. Do tego wszystkiego dobrała sweter, który przewiesiła sobie przez szyję. Uwagę zwracają oczywiście też panowie - wzorzyste koszule Dawida i Marcina musiały być hitem, podobnie jak nonszalancko zawiązany szalik na szyi Wolińskiego. Ciekawa jest również jego fryzura - miał długie włosy, które zaczesywał do tyłu.

Stylizacje gwiazd wzbudziły niemałe emocje i pod fotografią posypały się komentarze.

No kocham - napisała Klaudia El Dursi.

O rany - skomentowała Magda Gessler.

Fani byli bardziej wylewni.

Super zdjęcie, nic się nie zmieniliście.

Dawid Woliński wyglądał 25 lat temu starzej niż wygląda teraz.

Szczerze? Twoja koszula obroniłaby się do dzisiaj - komentują fani.

No cóż, lata 90. rządziły się swoimi prawami.