Bradley Cooper i Katie Holmes mają romans? "Byli wpatrzeni w siebie niczym nastolatkowie"

Związki czołowych gwiazd Hollywood zawsze wzbudzają wiele emocji. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno internet żył oficjalnie niepotwierdzonym romansem Bradleya Coopera i Lady Gagi, który miał się zawiązać na planie filmu "Narodziny gwiazdy". Chociaż pewnie nigdy nie dowiemy się, w jakim stopniu aktor i piosenkarka zbliżyli się do siebie, to faktem jest, że niedługo po premierze oscarowego hitu gwiazdor rozstał się z długoletnią partnerką i matką swoich dzieci, Iriną Shayk. Ostatnio w mediach pojawiły się natomiast plotki, według których Bradley Cooper spotyka się z byłą żoną Toma Cruise'a, Katie Holmes.

Bradley Cooper i Katie Holmes mają romans? Tak twierdzi brytyjski magazyn

Pierwsze doniesienia co do tego, że Katie Holmes i Bradleya Coopera coś łączy, pojawiły się już w lutym tego roku. Zarówno aktor, jak i aktorka, byli wtedy wolni po zakończeniu długoletnich związków - kilka miesięcy wcześniej gwiazda "Jeziora marzeń" rozstała się z Jamiem Foxxem, a gwiazdor "Kac Vegas" z Iriną Shayk. Amerykański tygodnik "New Weekly" twierdził, że Katie Holmes i Bradley Cooper wpadli na siebie przypadkiem w kawiarni, jako że mieszkają nieopodal siebie. To wtedy ponoć aktor poprosił byłą żonę Toma Cruise'a o numer telefonu.

Tymczasem teraz temat ten powrócił w czasopiśmie "OK!". W lipcowym numerze przeczytamy bowiem, że znajomi widzieli Katie Holmes w towarzystwie tajemniczego mężczyzny, którym najpewniej miał być właśnie Bradley Cooper.

Byli wpatrzeni w siebie niczym nastolatkowie - opowiedział informator gazety.

Jak myślicie, czy tym razem doniesienia tabloidu okażą się prawdziwe?

