Nominowana do Oscara aktorka jest fanką zespołu Tulia. "Rzuciły mnie na kolana, nie mogłam przestać ich słuchać"

Rachel McAdams to kanadyjska aktorka, którą widzowie świetnie znają dzięki rolom w takich filmach jak: "Pamiętnik", "Sherlock Holmes", czy "Spotlight", za rolę, w którym w 2016 roku została nominowana do Oscara. Jak się okazuje, światowej sławy gwiazda jest pod niemałym wrażeniem polskiego zespołu Tulia, a wszystko dzięki ich udziałowi w zeszłorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji.

Rachel McAdams zachwycona zespołem Tulia

Rachel McAdams jest w trakcie promowania najnowszej produkcji Netflixa „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”. To historia fikcyjnego zespołu First Saga, który próbuje zmierzyć się we wcześniej wspomnianej Eurowizji. W jednym z najnowszych wywiadów aktorka wróciła wspomnieniami do zeszłorocznego konkursu, który odbył się w Izraelu. Jak się okazuje, najbardziej w pamięci zapadły jej dwie piosenki. Jedną z nich była "Fire of love" zespołu Tulia. Aktorka nie szczędziła komplementów polskiej grupie.

Mogłam usłyszeć balladę z Węgier. Zakochałam się też w piosence „Fire of Love” polskiego zespołu Tulia. Dosłownie rzuciły mnie na kolana, nie mogłam przestać ich słuchać - zachwalała.

Ta świetna wiadomość dotarła również do wokalistek zespołu, czym pochwaliły się w mediach społecznościowych.

Jest nam niezmiernie miło i życzymy, by i Wasz wieczór był tak miły, jak nasz dzisiaj! Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powstanie „Fire of love”! Sonia Krasny, Nadia Dalin, Marcin Kindla, Jud Friedman, Allan Rich, Michał Kuczera, Naszym Kochanym Muzykom! - czytamy w ich poście na Facebooku.

Nic dziwnego, że dziewczyny są pod wrażeniem tak świetnej recenzji. Nam pozostaje jedynie pogratulować!