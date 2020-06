Od kilku lat tradycją rodziny Donalda Tuska jest to, że wspólnie udają się do lokalu wyborczego, by oddać swoje głosy. Zawsze są w tym samym składzie - były premier, jego żona Małgorzata oraz córka Kasia. Brakuje jedynie starszego syna małżonków, Michała. Tym razem nie było inaczej.

Donald Tusk z rodziną głosuje w wyborach prezydenckich

Rodzina Tusków prezentowała się bardzo elegancko. Były premier Polski miał jasnoniebieski garnitur oraz białą koszulę. Jego żona założyła dłuższą białą sukienkę w czarne pasy przewiązaną w talii. Za to Kasia postawiła na skromną, białą sukienkę stylizację bez rękawów, do niej dobrała czarne buty na obcasie. Całość uzupełniła prosta fryzura oraz delikatny makijaż. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii.

Cała trójka przestrzegała zasad bezpieczeństwa, więc kiedy było to konieczne, założyli maseczki. Będąc razem okazywali sobie wiele czułości. Donald Tusk złapał niewinnie żonę za rękę, córka poprawiała mamie maskę. Nie ukrywają, że uwielbiają spędzać czas w swoim towarzystwie, więc dopisywały im radosne nastroje.

W zeszłym roku w październiku w tym samym składzie wzięli udział w wyborach parlamentarnych. Wtedy także zadali szyku. Blogerka założyła biały golf, czarną marynarkę, obcisłe ciemne spodnie oraz kozaki. Jej mama wybrała beżową bluzkę oraz ciemne spodnie do kostek. Na to zarzuciła granatowy płaszcz. Za to Donald Tusk miał granatowy garnitur, pod który założył szary sweter oraz koszulę. Kolorystycznie dopasował się do swoich bliskich. Pisaliśmy o tym TUTAJ.