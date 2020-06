Anna Lewandowska pojawiła się niedawno w studiu ''Dzień Dobry TVN''. Gwiazda opowiedziała o macierzyństwie, a także o powrocie do formy. Na tę okazję wybrała nowoczesną stylizację - biały t-shirt z poduszkami na ramionach, skórzane spodenki i czarne botki. Większości internautów strój trenerki przypadł do gustu, jednak znana stylistka, Karolina Domaradzka, miała do niego kilka uwag. Co konkretnie wzbudziło jej wątpliwości?

Karolina Domaradzka ocenia stylizację Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska niedawno urodziła drugą córkę, ale nie zwalnia tempa. Dzieli czas między obowiązki prywatne i zawodowe, a przy tym nie zapomina o swoich wielbicielach. Nieustannie publikuje nowe zdjęcia w mediach społecznościowych i pozostaje w kontakcie z fanami, których motywuje do treningów. Ostatnio zaprezentowała się w modnej j stylizacji, która wzbudziła spore zainteresowanie w mediach. Anna dostosowała się do najnowszych trendów i wybrała skórzane spodenki, jednak zdaniem Karoliny Domaradzkiej zestawiła je w nieodpowiedni sposób z pozostałymi elementami.

Karolina Domaradzka krytykuje Annę Lewandowską screen z InstaStories @karolina_domaradzka

Stylistka rozłożyła na czynniki pierwsze każdy element stroju. Według Domaradzkiej trenerka nałożyła szorty za nisko, a koszulka nie przylegała blisko ciała. Jej zdaniem to błąd.

Skórzane shorty megamodne, ale kiedy ich góra sięga do pasa, a nie jest na wysokości bioder. Szorty noszone za nisko - modowy fail - napisała na InstaStories.

Tego typu top zaprezentuje się modowo tylko i wyłącznie włożony w całości w środek dołu, który umiejscowiony musi być w okolicy pasa - dodała.

Karolina miała też wątpliwości do dodatków. Anna zdecydowała się na złoty łańcuch, jednak zdaniem stylistki źle dobrała go do fasonu bluzki.

Łańcuch nosimy na gołej skórze albo z wysokim okrągłym dekoltem. Nigdy z dekoltem łódką - modowy fail.

Na następnych zdjęciach Domaradzka pokazała, na co powinniśmy uważać, by nie popełnić tych samych błędów. Stylistka dodała także, że poszczególne elementy garderoby mieszczą się w modowych trendach, jednak jej zdaniem zostały ze sobą nieodpowiednio zestawione. Na InstaStories opublikowała również stylizacje z wykorzystaniem tych samych ubrań, które jej zdaniem wyglądają lepiej.

Karolina Domaradzka o stylu Anny Lewandowskiej screen z InstaStories @karolina_domaradzka