O majątku najpopularniejszej sportowej pary mówi się w mediach od lat. To żadna tajemnica, że Robert Lewandowski, znajdując się w czołówce najlepszych piłkarzy na świecie, zarabia zawrotne sumy. Również jego żona, Anna, może pochwalić się przedsiębiorczym umysłem, a wiele kobiet inwestuje w prowadzone przez nią treningi, by odzyskać wymarzoną figurę. Jednak piłkarska murawa i ćwiczenia fitness to nie jedyne źródło dochodu sportowców. Już pisaliśmy o tym, że Robert zarabia krocie między innymi na Instagramie. Oprócz tego inwestuje w produkcję kawy i lada moment otwiera restaurację w prestiżowej lokalizacji Warszawy.

Zobacz wideo Myślicie, że piłkarz zarobiłby też na Tik Tokowym tańcu?

Lewandowscy zarobili pół miliarda złotych

Anna i Robert Lewandowscy tworzą team, który jest istną maszyną do zarabiania pieniędzy. Sportowa kariera umożliwiła im inwestowanie w różnorodne formy biznesu, które przynoszą im duże korzyści i zapewniają zaplecze finansowe na przyszłość. Piłkarz, oprócz czerpania korzyści materialnych z instagramowych reklam, trudni się także wspieraniem produkcji podpisanej jego nazwiskiem kawy, która w tym roku trafiła na sklepowe półki. Dodatkowo opłacalna dla Roberta jest inwestycja w aplikację Less, służącą do sprzedawania używanych ubrań oraz ingerencja w tworzenie i promowanie napojów izotonicznych. W październiku na mapie Warszawy, a dokładniej w budowanych w centrum stolicy Browarach Warszawskich, ma pojawić się nowy punkt gastronomiczny opatrzony nazwiskiem Lewandowskiego.

Anna natomiast zajmuje się głównie prowadzeniem firmy HPBA, której motorem napędowym jest produkcja zdrowej żywności oraz organizacja obozów treningowych i szkoleń, odbywających się zazwyczaj w jej własnym centrum ćwiczeń na Sadybie. Na Wilanowie powstała również kawiarnia pod szyldem Healthy Store, a niedawno ruszyła produkcja wegańskich kosmetyków Anny, które trafiły już do popularnych drogerii.

Wszystkie inwestycje pozwoliły małżeństwu na zarobek rzędu pół miliarda złotych, dzięki któremu uplasowali się na 80. pozycji listy najbogatszych Polaków. W zeszłym roku zajmowali 88. miejsce, więc ich sytuacja finansowa prawdopodobnie poprawiła się na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.