Paulina Sykut-Jeżyna uwielbia podróże - zarówno te zagraniczne, jak i krajowe. Zważywszy na obowiązujące jakiś czas temu obostrzenia, prezenterka mogła jedynie powspominać swe ostatnie wojaże i podzielić się z fanami archiwalnymi zdjęciami z urlopu we Włoszech. Obecnie jednak gwiazda Polsatu wykorzystuje wakacyjny czas i spędza go z rodziną w najróżniejszych zakątkach naszej ojczyzny. Przypomnijmy, że niedawno pogodynka odwiedziła polskie wybrzeże, a teraz zawitała w góry.

Paulina Sykut-Jeżyna po raz pierwszy pokazała twarz córki

Paulina Sykut-Jeżyna od pewnego czasu coraz chętniej udostępnia w mediach społecznościowych zdjęcia ze swoimi najbliższymi - mężem oraz czteroletnią córką Różą. Wspólne wyjazdy są ku temu świetną okazją. Teraz prezenterka spędza radosne chwile w stolicy polskich gór - w Zakopanem, a zdjęciami z tego wyjazdu chętnie dzieli się z fanami na Instagramie. Nas najbardziej ujęło urocze zdjęcie, na którym mała Róża całuje dłoń swojego taty - wygląda na to, że dla całej rodziny był to wzruszający moment. Co ciekawe, pogodynka po raz pierwszy zdecydowała się pokazać twarz córki. Jak Wam się wydaje, do kogo dziewczynka jest bardziej podobna?

Rodzinka. Miłość w Zakopanem - podpisała zdjęcie Paulina Sytkut-Jeżyna.

Fani prezenterki zachwycili się pełnym czułości zdjęciem. Nie omieszkali dać tego wyraz w komentarzach. Obserwatorzy docenili zarówno fotografię, jak i kochającą się rodzinę:

Śliczna rodzinka. Sama słodycz.

Ale super zdjęcie, jeszcze takiego nie widziałam. Pokazuje piękną rodzinę.

Zazdroszczę. Pozdrawiam - czytamy.

Plotek życzy szczęśliwej rodzinie dalszych udanych wakacji!