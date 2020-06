Antek Królikowski i Katarzyna Dąbrowska rozstali się. "Dziękuję za to 1,5 roku"

Antek Królikowski po rozstaniu z Julią Wieniawą związał się z Kasią Dąbrowską. W przeciwieństwie do aktorki ta bardzo stroniła od mediów. Owszem publikowała wspólne zdjęcia z Antkiem na Instagramie, a także od czasu do czasu towarzyszyła mu na branżowych imprezach, jednak nigdy nie opowiadała w mediach na temat ich relacji. Jak się okazuje, ich związek to już przeszłość, o czym sama zainteresowana poinformowała na Instagramie.

Antek Królikowski rozstał się z dziewczyną

Antek Królikowski zaczął spotykać się z Kasią Dąbrowską w styczniu 2019 roku. Początkowo para ukrywała swój związek, jednak już po kilku miesiącach zdecydowali się pochwalić swoim uczuciem, co wzbudziło niemałe zainteresowanie mediów. Niestety relacja Antka Królikowskiego i Kasi Dąbrowskiej to już przeszłość. Dziewczyna zamieściła wspólne zdjęcie z Antkiem na Instagramie i poinformowała tym samy, że się rozstali.

Dziękuję za to 1,5 roku. Nie jesteśmy już razem z Antkiem - napisała.

Antek Królikowski i Katarzyna Dąbrowska instagram.com@kasia_dabr

Pod postem pojawiło się sporo komentarzy. Internauci są zaskoczeni, szczególnie że gromko im kibicowali.

Szkoda, że tak to się skończyło.

Bardzo wam kibicowałam.

Nie lubię tego - piszą pod postem.

Do tej pory Antek Królikowski nie odniósł się jeszcze do rozpadu swojego związku. Jak tylko to zrobi, z pewnością o tym napiszemy.

