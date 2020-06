Radosław Majdan 10 czerwca po raz pierwszy w życiu został ojcem. Były piłkarz i Małgorzata Rozenek starali się o dziecko ponad trzy lata, toteż wymarzoną ciążą często chwalili się w mediach społecznościowych. Po narodzinach małego Henryka nic się nie zmieniło. Para regularnie relacjonuje swoje życie rodzinne, publikując co rusz to nowe zdjęcia. Tym razem Radosław pochwalił się wizytą u swojego brata. To pierwszy raz, gdy Henio spotkał się z kuzynami i wujostwem.

Radosław Majdan zabrał syna do brata

Dla Radosława Majdana i Małgorzaty Rozenek życie rodzinne jest najważniejsze. Mimo wielu obowiązków zawodowych zawsze starali się jak najwięcej czasu spędzać wśród najbliższych. Teraz gdy w ich domu zagościł nowy członek rodziny, nie jest inaczej. Para wybrała się do Szczecina, gdzie mieszka brat Radka - Cezary. Wizyta oczywiście została zrelacjonowana na Instagramie.

Zawsze z bratem rodzina była dla nas najważniejsza. Henryk poznał Ciocię Aleksandrę, Wujka Cezarego i swoich kuzynów. Wspaniale odwiedziny - pisze pod zdjęciem dumny tata.

Fani jak zwykle nie zawiedli i gromko komplementowali rodzinny obrazek w komentarzach.

Cudowna Rodzinka. Heniu przesłodki, a Pani Małgosia urocza.

Super wyglądacie. Aż miło popatrzeć!

Z rodzinką najlepiej. Nie mogę wyjść z zachwytu. Małgosia wygląda na każdym zdjęciu pięknie jak z okładki najlepszych czasopism - piszą pod zdjęciem.

Podzielacie ich zachwyty?