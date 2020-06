Meghan Markle chciała wyjść z przyjęcia urodzinowego księcia Karola po 15 minutach. "Harry, to takie nudne"

Meghan Markle i były już książę Harry z końcem marca przestali pełnić królewskie obowiązki. Stali się niezależni finansowo i przeprowadzili się do słonecznego Los Angeles, gdzie wychowują swoje pierwsze dziecko. Niektóre media podają, że para spodziewa się już kolejnego potomka, a Meghan zależy na tym, aby królowa dowiedziała się o tych rewelacjach z mediów. Jednak jak to się wszystko zaczęło i co zaogniło konflikt? Na to pytanie odpowiada autorka ich biografii.

Meghan Markle nudziła się na urodzinach księcia Karola

Biografia "Meghan and Harry: The Real Story" ma mieć swoją premierę już 28 lipca. Jej autorka, Lady Colin Cambell, już teraz zdradza pikantne smaczki z nowej książki. Ostatnio przytoczyła sytuację, która miała być początkiem do odejścia młodych z dworu.

Kilka dni po ślubie Meghan i Harry'ego, Książę Karol zorganizował przyjęcie z okazji 70. urodzin. Według Lady Colin Cambell, Meghan była na tyle znudzona, że już zaledwie po 15 minutach chciała opuścić imprezę.

Miała powiedzieć do (wtedy jeszcze księcia) Harry'ego bardzo bezpośrednie słowa.

Harry to takie nudne. Zrobiliśmy wszystko. Wszyscy wiedzą, że tu byliśmy. Chodźmy.

Lady Colin Cambell twierdzi, że właśnie ta sytuacja była początkiem rozłamu rodziny. Z pewnością więcej na ten temat dowiemy się już 28 lipca.

