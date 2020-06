"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia odświeżyła fryzurę. Łukasz się zachwyca, a teściowa dogryza

Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowanie należą do ulubieńców widzów. Nie dość, że postanowili rozwijać swoją relację jako małżeństwo, to doczekali się już pierwszego dziecka. Franek przyszedł na świat w Dzień Matki, 26 maja. Młodzi rodzice nie widzą świata poza sobą i swoim maleństwem. Mimo że Oliwia ma dla siebie niewiele czasu, to udało jej się znaleźć kilka godzin na wizytę u fryzjera.

Zobacz wideo Synek Oliwii i Łukasza jest rozkoszny!

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia ma nową fryzurę

Młoda mama pochwaliła się efektem na swoim instagramowym profilu. Oliwia zdecydowała się na rozjaśnienie i podcięcie włosów. Trzeba przyznać, że efekt jest świetny!

Dominik, ogarnąłeś tę moją czuprynkę po mistrzowsku! - zachwycała się Oliwa.

Pod zdjęciem nie mogło zabraknąć komentarza od ukochanego.

Wiedziałem, że mam piękną żonę, ale teraz to już przesada. Wyglądasz amazing - napisał.

Teściowa Oliwii również chciała dołożyć swoje trzy grosze. Pochwaliła fryzurę, ale z lekką zaczepką.

No pięknie, pięknie. Następnym razem ja idę, a Ty z Franiem zostajesz - zażartowała.

Obserwatorom młodej mamy również spodobała się metamorfoza!

Prześlicznie! Lepiej Ci w takich.

Pięknie Ci w tym jasnym blondzie.

Mamuśka, pięknie o siebie dbasz - pisali.

A Wam, jak się podoba?