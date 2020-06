"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna ma nowego chłopaka. Ich pierwsza randka odbyła się w rocznicę ślubu z Adamem

Życie często bywa przewrotne. I właśnie tak było w przypadku Joanny i Adama ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Kiedy doszło do najważniejszej decyzji, czyli zdeklarowania się, czy para zostaje w małżeństwie - ona powiedziała tak, a on powiedział nie. Na mężczyznę wylała się fala krytyki, ponieważ po zakończeniu programu całkowicie urwał kontakt z byłą żoną. W międzyczasie poinformował, że jest już w nowym związku, a ostatnio urodziło mu się dziecko! A co u Joanny, której współczuli widzowie programu? Wyszła na tym lepiej, niż moglibyśmy się spodziewać!

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna jest w nowym związku

Joanna udzieliła ostatnio wywiadu serwisowi Party, w którym opowiedziała o swojej nowej, miłosnej relacji. Redaktorka zapytała uczestniczkę kontrowersyjnego show o to, jak wyglądała jej pierwsza randka. Okazuje się, że odbyła się ona w dniu rocznicy ślubu z byłym mężem!

Tak się uśmiałam, bo nasza pierwsza randka była w rocznicę mojego ślubu. (...) Drugiego marca była moja pierwsza randka z nim, więc jest ta data znacząca dla mnie - powiedziała.

Dziennikarka zapytała również, czy od razu poczuła gorące uczucie.

Już wtedy wiedziałaś, że to jest to?

Chyba tak - odpowiedziała Joanna.

Życzymy Joannie dużo dobrego i mamy nadzieję, że niedługo podzieli się jakimś romantycznym zdjęciem.