Christian Paul odpowiada na pytania "fanów": Istniejesz naprawdę? "Prawda wyjdzie na jaw"

Kilka dni temu w "Wiadomościach" pojawił się amerykański projektant Christian Paul, który w samych superlatywach oceniał styl Agaty Dudy. Niestety, kreatora mody do tej pory nikt nie znał, a w sieci nie można było znaleźć o nim żadnych informacji. Internauci zaczęli więc podejrzewać, że ktoś taki taki nie istnieje. Dzień po emisji materiału w TVP na Instagramie oraz YouTubie pojawiły się konta projektanta, które nie rozwiały jednak wątpliwości użytkowników. Teraz internauci mieli możliwość zadania rzekomemu kreatorowi mody kilku pytań za pośrednictwem Instagrama.

Christian Paul istnieje? Projektant odpowiada na pytania na Instagramie

Okazało się, że Christian Paul prowadzi na Instagramie konto swojej - według niego prawdziwej - marki odzieżowej, Mika May, a profil, na którym co prawda do tej pory niewiele się działo, powstał już w 2019 roku. Użytkownicy Instagrama postanowili więc wykorzystać możliwość zadawania pytań na Q&A zorganizowanym przez Christiana. Jak możemy się jednak domyślać, to nie inspiracje artystyczne były najbardziej interesujące dla internautów, lecz fakt, czy kreator mody w ogóle istnieje. Oto jego odpowiedź na pytanie "Czy istniejesz naprawdę?":

Zgaduję, że nie - zażartował, po czym wyjaśnił - LOL, oczywiście. Jestem prawdziwy. Uwierzcie w to, nie wierzcie w to, to też jest ok.

Internauci nie odpuszczali jednak i drążyli temat. Chcieli się dowiedzieć, dlaczego Christian Paul ma polski akcent.

Mam polskich przodków. I jestem z tego dumny!

Kolejny użytkownik Instagrama zapytał, jak ludzie mają uwierzyć, że jest Amerykaninem, skoro to oczywiste, że jest Polakiem:

LOL uwierzcie mi, prawda wyjdzie na jaw.

Kolejna poruszona przez obserwatorów kwestia dotyczyła wykształcenia kierunkowego Christiana Paula. Chcieli oni się dowiedzieć, gdzie artysta studiował projektowanie ubioru.

Nie studiowałem. Jestem samoukiem - wyjawił.

Internauci zarzucili mu również błędy w języku angielskim. Co na to Christian Paul?

Świetnie, teraz jestem jeszcze uczony angielskiego! Jak wiecie, studiowałem na uniwersytecie w Stanach. Ale ok. Tak w ogóle, mam setki pytań do odpowiedzenia. Chciałbym na nie odpowiadać krótkimi zdaniami, a nie pełnymi. Wysyłam dużo miłości :)

