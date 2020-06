Angelina Jolie nie je od 34 dni? Tak przekonuje tabloid. Sprawdziliśmy aktualne zdjęcia aktorki. Coś tu nie gra...

Angelina Jolie już od wielu lat słynie ze szczupłej sylwetki. Fakt ten próbują jednak wykorzystywać amerykańskie tabloidy, które co rusz wmawiają aktorce anoreksję. Od czasu do czasu prasa brukowa posuwa się nawet do edytowania zdjęć byłej żony Brada Pitta, dodatkowo ją odchudzając. Tym razem na takie działania zdecydował się tygodnik "New Weekly", który stwierdził również, że aktorka się głodzi. Czy tak jest w rzeczywistości?

Angelina Jolie padła ofiarą złośliwego grafika?

Angelina Jolie wiele razy oskarżana była o to, że jest za chuda. W spektakularnych doniesieniach na temat wagi aktorki lubowały się szczególnie tabloidy, które dodatkowo przerabiały jej zdjęcia w programach graficznych. Wystarczy wspomnieć o gazecie "National Enquirer", w której to ukazały się fotografie prezentujące przerażająco wychodzoną gwiazdę. W brukowcu czytaliśmy, że była żona Brada Pitta waży 35 kg, co nijak miało się do prawdy.

Śladem "National Enquirer" najwyraźniej poszło kolejne kolorowe czasopismo, "New Weekly". Na jego okładce zobaczyć mogliśmy wychudzoną do granic możliwości Angelinę Jolie.

Angelina Jolie 'New Weekly' okładka

Na zdjęciach widać nienaturalnie wystające kości policzkowe oraz wydłużony nos aktorki. W samej zaś gazecie czytamy, że Angelina Jolie tygodniami może obejść się bez pełnego posiłku, potrafi nawet nie jeść 34 dni. A jak jest naprawdę? Postanowiliśmy to sprawdzić i zobaczyć, jak gwiazda wygląda na aktualnych zdjęciach zrobionych przez paparazzi. Poniższe fotografie wykonano zaledwie dwa miesiące temu. Czy przez ten czas Jolie mogłaby się doprowadzić do stanu, jaki widzimy na okładce tabloidu? Byłoby ciężko.

Angelina Jolie East News

Angelina Jolie East News



Chociaż nie można powiedzieć, że była żona Brada Pitta jest przy kości, to wyraźnie widać, że aktorka utrzymuje stałą wagę, a jej szczupła sylwetka nie wydaje się być dowodem na jakąkolwiek chorobę. W rzeczywistości gwiazda nie ma tak wychudzonych dłoni, jak na okładce tabloidu (choć rzeczywiście ma uwydatnione żyły), a jej twarz nie jest zapadnięta. Wszystko wskazuje więc na to, że aktorka po raz kolejny padła ofiarą grafika.