Życie prywatne Jakuba Rzeźniczaka budzi niemałe emocje. Sportowiec może się pochwalić dość burzliwymi relacjami z kobietami. Ostatnio jego była partnerka, Magda Stępień-Kolesnikow, mówiła nam, że zdradził ją z inną kobietą. Do sieci szybko trafiły fotografie sportowca i jego nowej wybranki, ale on zaprzeczał, jakoby był niewierny. Na szczęście Jakub Rzeźniczak pomiędzy randkami wciąż znajduje czas dla córki Inez. Właśnie pochwalił się na Instagramie jej nowymi zdjęciami.

Jakub Rzeźniczak pokazał córkę

Mimo że wiadomość o córce piłkarza wyszła na jaw, gdy był mężem Edyty Zając, to dopiero niespełna rok temu przyznał się do posiadania dziecka z nieślubnego łoża, ale do tej pory nie zdradził, kim jest matka pociechy. Jakiś czas temu po raz pierwszy pokazał zdjęcia Inez, a teraz zrobił to ponownie.

Najwyraźniej Jakub Rzeźniczak spędzał ostatnio wolne chwile w towarzystwie córki i miał okazję zrobić jej serię zdjęć, które właśnie trafiły na jego profil na Instagramie. Dziewczynka uroczo pozuje, zdobywając tym samym spore grono zachwyconych fanów. Wszyscy komentujący zdjęcia są pewni, że Inez odziedziczyła urodę po tacie.

Jaka podobna do ciebie

Wykapana tatusiowa córeczka

Ale loczki śliczne

Kopia taty - komentują internauci

Faktycznie, nie da się ukryć, że Inez jest bardzo podobna do taty. Ciekawe, czy piłkarz będzie teraz jeszcze częściej chwalić się córką?