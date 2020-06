Małgorzata Rozenek wybrała się z rodziną na spacer. Nie obyło się bez przygód. Radek Majdan musiał skakać do stawu!

Małgorzata Rozenek i Radek Majdan chcieli skorzystać z pięknej pogody i wraz z Heniem oraz Sisi wybrali się na spacer po parku. To nie była jednak spokojna przechadzka alejkami, bo nie obyło się bez przygód.

Małgorzata Rozenek o przygodach w czasie spaceru

Gwiazda wrzuciła kilka nowych zdjęć na Instagram, na których możemy podziwiać ją na spacerze z wózkiem. Małgorzata Rozenek miała na sobie miętową bluzę i krótkie szorty, ale tym razem to nie jej stylizacja zwracała największą uwagę, a opis do fotografii. Gwiazda przedstawiła bowiem przygodę, której jej rodzina doświadczyła podczas spaceru. Nie było mowy o nudzie i sielance!

Sisi nie zauważyła, że kończy się brzeg i wpadła do stawu jak kamień w wodę. Radzio bohatersko wskoczył ją ratować i zamoczył telefon, który miał w kieszeni, ale właśnie go suszy i jest szansa, że będzie działał. Najważniejsze, ze #gangmajdana wrócił do domu w komplecie - napisała Małgorzata Rozenek.

Uff, cieszymy się, że nikt nie ucierpiał w czasie tego - wydawać by się mogło - zwykłego spaceru. Z pewnością Małgosia będzie miała co opowiadać Heniowi, gdy ten dorośnie. Ciekawe, czy uwierzy, że takie rzeczy działy się podczas jego jednego z pierwszych spacerów, gdy on smacznie spał w wózku?

