Siostra Roberta Lewandowskiego urodziła! Milena Lewandowska zdradziła płeć dziecka na Instagramie

Milena Lewandowska została mamą po raz drugi! Pochwaliła się radosną nowiną, dodając post na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz: Siostra Roberta Lewandowskiego jest w ciąży. Milena po raz pierwszy pochwaliła się dużym brzuchem. Poród tuż-tuż!

Zobacz wideo Dzieci aktorów, które poszły w ślady znanych rodziców

Milena Lewandowska urodziła

Siostra Roberta Lewandowskiego nie pokazała fotografii dziecka, mimo że na Instagramie modne jest chwalenie się stópkami lub rączkami noworodków. Na profilu Mileny Lewandowskiej pojawiło się za to zdjęcie kwiatów i różowego balonu z napisem "oh baby". Opis do zdjęcia zdradza jednak wszystko.

Witamy w domu - napisała.

Przeczytaj: Siostra Roberta Lewandowskiego obchodzi szóstą rocznicę ślubu. Z tej okazji Milena Lewandowska pokazała suknię. Obłędna

W hashtagach Milena Lewandowska napisała "new born" i "baby girl", co oczywiście oznacza, że siostra sportowca urodziła córkę. Pod zdjęciem posypały się gratulacje od obserwatorów. Wśród nich nie zabrakło nawet gwiazd, m.in. Katarzyny Zielińskiej. Na razie swoich gratulacji nie dołączyli Ania i Robert Lewandowscy. Warto jednak dodać, że para jest w Warszawie, więc z pewnością spotka się z Mileną i jej maleństwem.

Milena Lewandowska i jej mąż mają już starszego synka. Nowo narodzona pociecha będzie mogła dorastać i bawić się ze starszym bratem. Do tego będzie miała kuzynkę w tym samym wieku. Mowa oczywiście o Laurze, córce Ani i Roberta Lewandowskich. Dziewczynka urodziła się 6 maja.

Polecamy: Siostra Roberta Lewandowskiego pokazała sesją zdjęciową, do której pozuje z mężem i synem. "Piękna mami"