Maja Hyży odlicza dni do porodu. Pokazała zdjęcie wielkiego brzucha. Internautka: Oj, widać, że końcówka

Maja Hyży lada moment powita na świecie córeczkę. Niedawno piosenkarka zdradziła, że urodzi przy pomocy cesarskiego cięcia i zna datę porodu. Antosia, bo takie wybrała imię dla córki, pojawi się na świecie już w lipcu.

Maja Hyży pokazuje duży brzuch

Na instagramowym profilu Mai Hyży pojawiło się zdjęcie z dużym brzuszkiem, który znacznie poszedł w dół, co oznacza, że mała Tosia powoli szykuje się do wyjścia. Mai nie opuszcza dobry humor i z radością oczekuje córeczki, co widać nie tylko na zdjęciach, ale też w opisie do zdjęcia.

Dorwałam lustro i cyknęłam sobie fotę. Brzuch poszedł w dół, więc odliczam dni, ale uśmiech i humor nie opuszcza mnie - napisała w najnowszym poście na Instagramie.

Uwagę fanów zwróciła przede wszystkim figura Mai. Piosenkarka jest bardzo szczupła, a jej brzuszek przypomina piłkę. Ostatnio sama przyznała, że jest za szczupła. Zdradziła, że przytyła praktycznie tylko tyle, ile waży dzidziuś. Wyznała też, że je dokładnie tak, jak przed ciążą, urozmaicając przy tym dietę o ważne dla ciężarnych składniki. Nie miała też wielu zachcianek, które pojawiły się za pierwszym razem.

Fani skomplementowali wygląd Hyży i przyznali, że od razu widać, że jest to ostatnia prosta.

Oj, widać, że końcówka

Jakbyś piłeczkę włożyła. Cudnie mama się prezentuje

Cudownie wyglądasz. Szczuplutka i tylko piłka lekarska z przodu

Pięknie wyglądasz, figury pozazdrościć

Zgadzamy się, że Maja wygląda pięknie i życzymy piosenkarce szczęśliwego rozwiązania.