Związek Cezarego i Edyty Pazurów nie miał łatwego początku w rodzimym show-biznesie. Ze względu na sporą różnicę wieku, nie wróżono im świetlanej przyszłości. Wbrew złośliwcom ich miłość trwa w najlepsze i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. Para doczekała się trójki dzieci. Mimo że obydwoje starają się chronić prywatność swoich pociech, to zdarza im się od czasu do czasu pokazać je w mediach społecznościowych. Tak było i tym razem, gdy aktor zapozował z najstarszą córką Amelią. Okazja była nie byle jaka, bo córka Pazury skończyła właśnie 11 lat.

Cezary Pazura świętuje urodziny córki

Dokładnie 25 czerwca 2009 roku na świat przyszło pierwsze dziecko Cezarego i Edyty Pazurów. Amelia właśnie skończyła 11 lat, czym dumny tata pochwalił się na Instagramie. Opublikował wspólne zdjęcie z córką, złożył jej życzenia i przytoczył powiedzenie swoich kolegów.

Dziś moja Gwiazdeczka Córcia Amelia kończy 11 lat! Wkracza w wiek nastolatki. Żyj szczęśliwie Kochanie 100 lat! Szczęśliwy, dumny Tatuś. P. S. Koledzy twierdzą, że czas kupić „bejsbola”. Kompletnie nie wiem, o co chodzi - pisze aktor pod postem.

W komentarzach znalazło się oczywiście wiele urodzinowych życzeń i komplementów pod adresem jubilatki. Co więcej, jeden z internautów zauważył, że Amelia jest bardzo podobna do mamy.

Cała mama. Przykro mi Panie Czarku, nic z taty.

Słodka! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

Piękna dziewczyna! Najlepsze życzenia - piszą pod zdjęciem.

