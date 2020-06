Życie prywatne gwiazd często interesuje fanów bardziej niż ich zawodowa działalność. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadkach tych osób, które w jakiś sposób starają się te dwa światy rozdzielać. Przez długi czas do tego grona należała Olga Bołądź. Teraz aktorka jest zdecydowanie aktywniejsza w sieci niż kiedyś. Publikuje zdjęcia nie tylko syna, lecz także ukochanego. Jakub zadebiutował na jej Instagramie. Możemy zobaczyć parę podczas spaceru.

Olga Bołądź pokazała partnera

Aktorka spotyka się z młodszym o siedem lat właścicielem warszawskich restauracji i klubów, Jakubem Chruścikowskim. Dowód na to możemy znaleźć na jej instagramowym koncie. Olga opublikowała krótkie wideo, na którym podczas spaceru wysyła ukochanemu buziaka. On zrobił to samo.

To pierwszy raz, kiedy Bołądź zdecydowała się pochwalić światu nową miłością. Ponoć z Jakubem spotyka się już kilka miesięcy. Niestety nie możemy pokazać Wam więcej zdjęć ukochanego gwiazdy, ponieważ jego instagramowe konto jest prywatne. Życzymy im wszystkiego, co najlepsze i czekamy na więcej wspólnych ujęć!

Olga Bołądź - związki

Jakiś czas temu Olga opowiedziała w wywiadzie o swoim ideale mężczyzny.

Między ludźmi musi być jakaś chemia. Ale ważne, żeby mężczyzna był poukładany wewnętrznie, spokojny i wierzący. Musi kochać zwierzęta, kochać ludzi i być pewny siebie. Dojrzały i zabawny, bo poczucie humoru zawsze nas ratuje. No i oczywiście nie może mnie zanudzić na śmierć, niech ma w sobie ten wieczny głód życia, który mam ja - mówiła w rozmowie z magazynem "Gala".

Do tej pory głośno było o dwóch relacjach aktorki. Olga związana była w przeszłości m.in. z Mikołajem Roznerskim i Sebastianem Fabijańskim.

