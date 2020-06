Gwiazdy coraz chętniej starają się pokazywać, jak wyglądają naprawdę, często jednak za hasztagiem "nomakeup" kryją się doklejane rzęsy czy instagramowe efekty. Z tego względu internauci jeszcze bardziej doceniają prawdziwą naturalność jednej z najbardziej popularnych tancerek.

Edyta Herbuś pokazała się nago i bez makijażu

To nie pierwszy raz, kiedy Edyta Herbuś zaskakuje swoją urodą w mediach społecznościowych. Tym razem pokazała się jednak w całej okazałości. Nie tylko zapozowała bez grama makijażu, ale też całkowicie nago. Zakryła się jedynie pieskiem. Zdjęcie pojawiło się o poranku na instagramowym profilu Edyty.

Stawiam na naturę. #prawdabezfiltrajestnajciekawsza #naturystka - napisała.

Internauci docenili Edytę Herbuś, a pod postem posypały się pozytywne komentarze.

Przykład pięknej kobiety! Na zewnątrz i w środku!

Pani Edyto, wygląda Pani tak samo jak w make-upie, czyli super. Dobrze, że nie szprycuje się Pani tymi chemikaliami i zabiegami, co to buzia nie do poznania.

O, jak to można ubrać się w pieska!

Jeszcze niedawno Edyta Herbuś skarżyła się podczas rozmowy live z Piotrem Gąsowskim na prywatne wiadomości od fanów. Wyznała, że dostaje wiele zdjęć penisów od różnych mężczyzn. Nie do końca wie jednak, co z nimi zrobić. Rozumiemy, że Edyta jest atrakcyjną kobietą i zdolną tancerką i nie widzimy nic dziwnego w tym, że ma wielu miłośników, jednak sposób wyrażania swojego uznania przez niektórych fanów nie należy do najtrafniejszych. Czyżby zdjęcia Edyty rozpalały wyobraźnię do tego stopnia?