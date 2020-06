Dorota Szelągowska zadebiutowała w polskiej telewizji dość dawno, bo jeszcze w 1998 roku. Już wtedy prowadziła wiele programów telewizyjnych, jednak na największe zainteresowanie mediów musiała jeszcze trochę poczekać. Wszystko zmieniło się, gdy w 2013 roku wyszła za Adama Sztabę. Mimo że ich małżeństwo przetrwało jedynie dwa lata, to Dorota Szelągowska już na dobre zagościła na ustach czytelników prasy i portali show-biznesowych. Od 2014 roku prowadzi własne programy o dekorowaniu wnętrz, co ugruntowało jej karierę w polskim show-biznesie. Mimo że zawodowo radzi sobie świetnie, to internauci wciąż są ciekawi prywatnych aspektów jej życia. Sama zainteresowana co jakiś czas zdradza co nieco. Tak było i tym razem.

Jaki rozmiar buta ma Dorota Szelągowska?

Dorota Szelągowska ma 160 cm wzrostu, więc wydawałoby się, że jej stopa jest równie mała. Jak się okazuje, jest zupełnie inaczej, o czym Dorota Szelągowska napisała na Instagramie. Zamieściła zdjęcie, na którym prezentuje swoje stopy w całej okazałości i zdradziła, że nosi rozmiar 41.

41, jakby ktoś pytał. Ucałowania z planu - pisze pod fotką.

Fani nie ukrywają zaskoczenia, o czym dają znać w komentarzach.

Wow. Nie spodziewałam się. Wyglądają na znacznie mniejsze.

Przepiękne stopy. Już kiedyś czytałem, że 41. To wcale nie powód do wstydu.

E tam. Nie widać . I tak zresztą są bardzo ładne - piszą pod zdjęciem.

Wy też jesteście zaskoczeni?