Dominika Gwit pozuje nago! "Dziewczyny, postanowiłam zaszaleć... Zrobiłam to!"

Dominika Gwit jest gwiazdą, która otwarcie mówi o akceptacji swojego ciała i namawia wszystkich do tego samego. Aktorka kiedyś walczyła z nadwagą i finalnie udało jej się schudnąć nawet 50 kilogramów. Jednak tuż po ogromnej metamorfozie dopadł ją efekt jojo. Mimo to udowadnia, że dodatkowe kilogramy wcale jej nie przeszkadzają. Zachęca do tego również swoich obserwatorów, a oni właśnie za to ją kochają i bacznie śledzą jej profil. Dominika także nie boi się odważnych stylizacji, które odsłaniają nieco ciała. Choć jej figura odbiega od obecnych kanonów piękna, chętnie podkreśla swoje kształty pięknymi kreacjami. Teraz jednak zdecydowała się pójść o krok dalej. Aktorka opublikowała zdjęcie, na którym pozowała nago. Jednak nie zrobiła tego bez powodu. Jak sama mówi - to w interesie wszystkich kobiet.

Dominika Gwit pozowała nago w kobiecym interesie

Zdjęcie pojawiło się na Instagramie. Podpis sugeruje, że Dominika zaangażowała się w kolejną akcję, wspierającą kobiety. Co więcej, już niedługo poznamy wszystkie szczegóły. Nie wiemy jak Wy, ale my nie możemy się doczekać.

Dziewczyny, postanowiłam zaszaleć... Zrobiłam to! Rozebrałam się w kobiecym interesie! Bądźcie ze mną! Szczegóły wkrótce… - napisała Dominika.

Nic dziwnego, że w komentarzach aż zawrzało. Internauci licznie skomentowali post, pojawiło się wiele komplementów, pochlebnych słów i wszyscy czekają na dalszy rozwój sytuacji.

Piękna, utalentowana, odważna... Uwielbiam Cię.

Ekstra! Czekam na efekt końcowy.

Dajesz mi mega siłę!

Szaleństwo! - czytamy w komentarzach.

A Wam, jak podoba się zdjęcie?