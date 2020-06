Małgorzata Rozenek chwali się słodko śpiącym Henrykiem. "Zbiera siły na noc". Jednak najlepszy jest komentarz Majdana

Małgorzata Rozenek nie przestaje zachwycać fanów zdjęciami małego Henryka. Gwiazda niemalże codziennie wrzuca do sieci jego nowe zdjęcia. Czasem są to selfie, a czasem ujęcia wykonane wtedy, kiedy chłopiec śpi. Do takich należy chociażby to ostatnie, które "Perfekcyjna" opublikowała na Instagramie. Skomentował je dumny tatuś, Radosław Majdan.

Małgorzata Rozenek pochwaliła się nowym zdjęciem Henryka... Walecznego

Rozenek wrzuciła do sieci urocze zdjęcie najmłodszej pociechy. Henryk grzecznie śpi, a obok niego jego przyjaciółka, Wydra. Małgorzata pokusiła się o nadanie synowi przydomka Waleczny.

Henryk Waleczny i jego przyjaciółka Wydra, zbierają siły na noc.

Post szybko skomentowali wierni fani gwiazdy TVN-u i jej mąż.

Umówiłem się z Henrykiem na nasze nocne męskie rozmowy. Tak między drugą, a trzecią.

Jego komentarz bardzo spodobał się internautom. Wielu rozbawił.

A co na to mama? Możecie się umówić tak, żeby dać jej pospać? - pytali zatroskani.

Małgorzata Rozenek - życie prywatne

Małgorzata Rozenek jest potrójną mamą - ma trzech synów. Najstarszy, Stanisław, przyszedł na świat czternaście lat temu. Jego rodzony brat - Tadeusz, który niedawno świętował urodziny, urodził się w 2010 roku. Ojcem obu chłopców jest drugi mąż gwiazdy, Jacek Rozenek. Celebrytka i aktor mają świetne relacje i bardzo miło wypowiadają się o sobie w mediach. Po rozstaniu z nim Małgorzata związała się z Radosławem Majdanem, któremu 10 czerwca urodziła syna. Ich szczęście jest prawdopodobnie nie do opisania, ponieważ o dziecko starali się przez blisko trzy lata.

