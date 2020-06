Kampania prezydencka trwa w najlepsze. To ostatnia prosta przed wyborami, które mają odbyć się już niedługo, w niedzielę 28 czerwca. W związku z tym kandydaci dwoją się i troją, by zyskać poparcie rodaków. W sieci nieustannie pojawiają się informacje przypominające o tym, by wziąć udział w wyborach. Zachęcają do tego również gwiazdy, które niedawno wzięły udział w kampanii społecznej.

REKLAMA

Gwiazdy zachęcają do głosowania

Ludzie kultury, mediów i muzyki wspólnie zachęcają do wzięcia udziału w wyborach. Znani i lubiani występują ponad podziałami politycznymi i przypominają, że głosowanie to nie tylko prawo, lecz także obowiązek każdego obywatela. W świetny sposób wykorzystali swoją popularność w słusznym celu, a nagranie zaledwie kilka godzin po publikacji stało się hitem w sieci.

Do głosowania zachęca cała plejada gwiazd. W spocie pojawili się między innymi Dawid Podsiadło, Monika Brodka, Krzysztof Materna, Zofia Zborowska,Artur Rojek, Maja Ostaszewska, Borys Szyc, Julia Wieniawa, Maffashion, Piotr Fronczewski, Artur Barciś, Agnieszka Woźniak-Starak, Margaret i Andrzej Grabowski. Każda sposób w kilku słowach tłumaczy, dlaczego tak ważne jest oddanie głosu w niedzielnych wyborach.

Cześć. Dużo się mówi o tym, że to bardzo ważne wybory, że każdy głos ma znaczenie i zdecydować może naprawdę niewielka różnica. Jeżeli cały czas się zastanawiasz, czy iść głosować, czy nie masz powodów, aby to zrobić - zaczął Dawid Podsiadło.

Po chwili dodał, że jego motywacją do pójścia na wybory jest fakt, że chciałby żyć w tolerancyjnym kraju.

Głosuję, bo nie chcę, by żaden człowiek czuł się z jakiegokolwiek powodu wykluczony - powiedziała Maffashion.

Głosuję, bo zależy mi na ludziach, na mojej rodzinie i na przyszłości moich młodszych sióstr - dodała Julia Wieniawa.

Bo jak nie my, to kto - wtrącił Mrozu, nawiązując do jednej ze swoich piosenek.

Na podstawie nagrania doskonale widać, że jest mnóstwo powodów, którymi kierują się ludzie, oddając głos w wyborach. Najważniejsze jest to, by tego głosu nie stracić. Cała kampania społeczna zogniskowana jest wokół hasztagu #milionpowodów. Niezależnie od tego, jaką macie motywację, zachęcamy do pójścia na wybory prezydenckie. Istnieje przecież milion powodów, by zagłosować.