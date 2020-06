Ron Jeremy, gwiazdor ameryka雟kich film闚 pornograficznych, zosta oskar穎ny o trzy gwa速y i napa嗆 na tle seksualnym. Informacj o sprawie przekaza豉 prokurator okr璕owa Los Angeles Jackie Lacey.

Ron Jeremy oskar穎ny o trzy gwa速y

Zdaniem prokurator okr璕owej ofiarami aktora mia造 by kobiety w wieku od 25 do 46 roku 篡cia. Do atak闚 mia這 doj嗆 w latach 2016-2019. Aktorowi grozi do 90 lat pozbawienia wolno軼i. Dok豉dne zarzuty wobec Rona Jeremy'ego to: trzy przypadki gwa速u, zmuszanie do seksu oralnego oraz naruszenie nietykalno軼i cielesnej na tle seksualnym.

Z informacji przekazanych przez prokuratur wynika, 瞠 aktor w 2014 roku w jednym z dom闚 w dzielnicy West Hollywood mia zgwa販i 25-letni kobiet. Kolejne ataki mia造 nast徙i w barze w Los Angeles w 2017 roku. Ofiarami mia造 by dwie kobiety w wieku: 33 i 46 lat. W lipcu 2019 roku w tym samym miejscu mia zmusi do seksu 30-latk.

Jeremy zosta aresztowany, a zarzuty us造sza we wtorek, 23 czerwca. Aktor nie przyznaje si do winy. Rozprawa ma by kontynuowana w najbli窺zy pi徠ek, 26 czerwca. W tej sprawie wypowiedzia si adwokat aktora, Stuart Goldfarb, z kt鏎ym skontaktowa豉 si agencja AFP.

On nie jest gwa販icielem. Przez to, kim jest, mia ponad 4 tys. kochanek. Przez lata kobiety same "wchodzi造 mu do 堯磬a" - uwa瘸 adwokat.

Jednak nie wszyscy s przekonani o niewinno軼i Jeremy'ego. Menad瞠r gwiazdora, Dante Rusciolelli, zerwa z nim wsp馧prac, gdy dowiedzia si o zarzutach. Doda r闚nie, 瞠 je郵i oskar瞠nia s prawdziwe, to liczy, 瞠 gwiazdor zostanie surowo ukarany.

Kim jest Ron Jeremy?

Ron Jeremy to legenda bran篡 porno - zacz掖 karier w 1978 roku. By jedn z os鏏, kt鏎e opowiada造 si przeciwko obowi您kowi zak豉dania prezerwatyw. Uwa瘸, 瞠 w kampanii nie chodzi o bezpiecze雟two, a zarobek dla firm produkuj帷ych prezerwatywy. Gwiazdor w trakcie wieloletniej kariery zdoby wiele nagr鏚 bran篡 erotycznej.