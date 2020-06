Kampania prezydencka trwa. To ostatnia prosta przed wyborami, które mają odbyć się już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca. W związku z tym kandydaci dwoją się i troją, by zyskać poparcie rodaków. W przedwyborczych sondażach największe poparcie zyskali Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Najprawdopodobniej to między nimi rozegra się walka o najważniejszy urząd w państwie. Sympatycy zarówno jednego, jak i drugiego kandydata również nie odpuszczają. W sieci pojawiły się dwa utwory - jeden wspierający Dudę, drugi z kolei Trzaskowskiego. Który jest lepszy?

Piosenki wyborcze Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego

Piosenki wspierające kandydatów na stałe wpisały się w kampanie wyborcze. Przypomnijmy, że tego typu utwory zyskały popularność w latach dziewięćdziesiatych, kiedy to o urząd prezydenta ubiegał się Aleksander Kwaśniewski, jednak w jego przypadku była to oficjalna piosenka wyborcza. Od tamtego czasu sporo się zmieniło, ale jedno pozostało trwałe - fani kandydatów upodobali sobie utwory disco polo. Wielbiciele obu panów nie zawiedli i stworzyli na tę okazję utwory o, które mają zachęcić do głosowania na wybranych kandydatów. Warto jednak wspomnieć, że w obu przypadkach są to oddolne inicjatywy.

Piosenkę promującą biegającego się o reelekcję Andrzeja Dudę stworzył zespół SuperTWiNS z Sieradza. W utworze ''Duda na prezydenta'' przekonują, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości ma wszystkie niezbędne cechy, do sprawowania tego urzędu. Nie zabrakło pochwalnych słów dotyczących cech charakteru Dudy.

Ma klasę i odwagę, i dystans także ma. Gdy trzeba - też powagę, w otwarte karty gra.

Bliźniacy opisują zasługi obecnego prezydenta. Skupili się na wprowadzeniu programów socjalnych i są przekonani, że naród za rządów Dudy się wzbogacił. W podobnym tonie wyśpiewują refren, będący laurką dla kandydata:

Pan Duda, Pan Duda i wszystko znów się uda! Pan Duda, Pan Duda, to przyszłość jest na plus - śpiewają.

Niedawno w sieci ukazał się również utwór muzyczny stworzony przez zwolenników Rafała Trzaskowskiego. To piosenka "Trzasko Polo – zwyciężaj Rafaelu!". Teledysk składa się z ujęć pochodzących z wiecu Trzaskowskiego, przeplatanych scenami tańczących ludzi. Nie zabrakło również łamanych długopisów, które mają scenami ludzi, którzy łamią długopisy. Ma to być nawiązanie do krążącej opinii, że Andrzej Duda słynie z podpisywania nawet najbardziej kontrowersyjnych ustaw. Piosenka skupia się na osiągnięciach Trzaskowskiego i na każdym kroku podkreśla, że jest on najlepszym kandydatem. Zdaniem autorów ''Rafael'' próbuje dotrzeć do wszystkich Polaków niezależnie od położenia geograficznego.

Poderwać Polskę próbowało wielu, a tobie się udało Rafaelu, bo ty masz w sobie siłę do działania, ty prezydentem jesteś z powołania.

Refren utworu też ma laudacyjny charakter. Wykorzystuje wyraz dźwiękonaśladowczy, który jest bezpośrednim nawiązaniem do nazwiska kandydata Platformy Obywatelskiej.

Trzask-prask - i serce oszalało. Trzask-prask - zdobywaj Polskę całą. Trzask-prask - ty prowadź nas do celu trzask-prask - zwyciężaj, Rafaelu.

Oba utwory są z gatunku disco polo, więc bardziej wyrafinowani słuchacze mogą czuć się zawiedzeni. Niemniej jednak trzeba docenić wpadające w ucho melodie, zaangażowane wokale i proste, choć celne rymy. Która piosenka przypadła Wam bardziej do gustu?