"Rolnik szuka żony" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych. Przez sześć edycji zebrał tysiące widzów, którzy nawet po emisji programu nadal bacznie śledzą losy uczestników. Paulina była jedną z wybranek Łukasza Sędrowskiego i wzięła udział w 5. edycji randkowego show. Choć zabiegała o względy rolnika, ten przez większość czasu faworyzował Agatę. Paulina jednak nie poddała się w szukaniu miłości i po pewnym czasie sama ją odnalazła.

"Rolnik szuka żony". Paulina zerwała z chłopakiem?

Na Instagramie Pauliny mogliśmy podziwiać wiele zdjęć z tajemniczym mężczyzną. Okazało się, że jej wybranek to rodowity Włoch. Często razem podróżowali, zwiedzili Grecję i Holandię. Po pewnym czasie nagle wszystkie zdjęcia zniknęły z jej profilu. Co więcej, od pewnego czasu jest zdecydowanie mniej aktywna w mediach. Poświęca się głównie pracy i swojej pasji, jaką jest sport i kulturystyka. Czyżby oznaczało to koniec ich związku? Poprosiliśmy Paulinę o komentarz, ale nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi.

Mamy jednak nadzieję, że to nie potrwa długo, a Paulina podzieli losy innych uczestników programu. Jak wiemy, wielu z nich odnalazło miłość i założyło wymarzone rodziny. Są to chociażby Ania i Grzegorz Bardowscy, którzy doczekali się już dwójki dzieci i właśnie budują dom. Do tego grona należy także małżeństwo Borysewiczów, Małgosia i Paweł, którzy niedługo przywitają na świecie drugie dziecko. Warto też pamiętać, że są uczestnicy, którzy odnaleźli miłość na krótko po programie. Tutaj warto wspomnieć o Sylwestrze z 6. edycji czy Krystynie, która niedawno wzięła ślub ze swoją partnerką.