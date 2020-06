Kuba Wojewódzki doskonale wie, co robić, żeby było o nim głośno. Ostatnio podgrzewał atmosferę wokół swojej osoby, publikując zdjęcia różnych kobiet i przy okazji sugerując, że znów spotyka się z Anną Muchą. Tym razem z kolei chwali się prywatnym samolotem.

Kuba Wojewódzki leci na wakacje

Dziennikarz najwyraźniej ma już dość społecznej izolacji i korzysta z faktu, że niektóre kraje otworzyły granice. Dzięki temu teraz Kuba Wojewódzki może wylecieć do Chorwacji. Na profil na Instagramie wrzucił serię zdjęć z lotniska i płyty lotniskowej, na której stoi prywatny samolot.

Raczej pusto - napisał.

Faktycznie, na zdjęciu z lotniska poza Kubą nie widać żywej duszy, co - nie da się ukryć - jest widokiem nietypowym, rzadkim i dosyć przykrym. Świadczy to również o tym, że sytuacja wciąż jest daleka od normalnej. Uwagę zwrócił jednak również prywatny samolot. Czyżby dziennikarz mógł pochwalić się posiadaniem takiego cacka? Okazuje się, że niekoniecznie, co wyjaśnił jeden z internautów.

To samolot należący do radia Newonce przecież - napisał.

Ciekawe, czy to oznacza, że Kuba Wojewódzki połączy przyjemne z pożytecznym i będzie pracować z Chorwacji?

