Aleksandra Żebrowska i Michał Żebrowski już niedługo przywitają na świecie swoje trzecie dziecko. Mimo że żona aktora niezbyt chętnie opowiada o życiu prywatnym w mediach, to tym razem zrobiła wyjątek i udzieliła obszernego wywiadu Katarzynie Burzyńskiej, który został opublikowany na stronie parentingowej Anny Lewandowskiej.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Michał Żebrowski wyraził wsparcie dla osób LGBT+. Uwagę skradł jego siwy wąs. "Ktoś się stylizuje na znachora"

Aleksandra Żebrowska o ciąży

Do porodu Aleksandry Żebrowskiej zostało jeszcze kilka miesięcy, jednak ta już teraz rozpoczęła przygotowania do tego ważnego dnia. Rodzina Żebrowskich mieszka obecnie w górach, jednak dzięki pomocy rodziny i przyjaciół, ciężarnej żonie aktora udaje się powoli kompletować wyprawkę.

Powoli kompletuję sprzęt na odległość – bo obecnie mieszkamy w górach. Siostry i przyjaciółki przesyłają mi pocztą ciuchy ciążowe, podrzucają gadżety bobasowe pod drzwi. Mam nadzieję, że na sam poród zdążymy wrócić do Warszawy, wolałabym nie rodzić tu, w środku lasu - mówi Żebrowska.

Zobacz wideo Michał Żebrowski na szalonej randce z żoną

Ciąża to wyjątkowy, a zarazem trudny okres w życiu kobiety. Ze względu na znanego męża i obecność w mediach społecznościowych, poczynania Aleksandry Żebrowskiej są szeroko komentowane, co nie do końca jej się podoba.

Całe życie zmagam się z kompleksami! Bycie żoną tzw. celebryty nie pomaga – zdarza mi się czytać złośliwe komentarze na temat mojego wyglądu i stwierdzać, że z większością z nich się zgadzam! Ale obecnie bardziej jest mi po drodze walka o normalizowanie podejścia do kobiecego ciała. Szczególnie ciała, które wydało na świat życie! Chociaż rozstępy mam odkąd skończyłam 15 lat i nie miały nic wspólnego z ciążą - dodaje.

Aleksandra Żebrowska nie zdradziła jeszcze imienia ani płci oczekiwanego dziecka. Myślicie, że wygada się jeszcze przed porodem?