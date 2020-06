"Rolnik szuka żony". Ania i Grzegorz Bardowscy rozpoczęli budowę domu. Wiemy, jak wygląda projekt. To ogromna posiadłość!

Anna i Grzegorz Bardowscy to para, która poznała się podczas programu "Rolnik szuka żony". Ania była jedną z wybranek Grzegorza, a ich miłość na planie szybko zakwitła. Jako jedni z nielicznych byli razem nawet po zakończeniu emisji. Wzięli także ślub, a dziś są rodzicami dwójki maluchów. Dodatkowo oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie zdradzają kulisy codziennego życia. To właśnie tam możemy dowiedzieć się o tym, że właśnie są na etapie budowy wymarzonego domu. Opublikowali pierwsze zdjęcie, które potwierdziło, że prace na budowie już się rozpoczęły. Ania zdradziła nawet projekt ich domu. Jesteście ciekawie?

Ania i Grzegorz Bardowscy pokazali projekt domu

Zdjęcie z placu budowy pojawiło się na Instagramie Ani. Widzimy na nim, że są dopiero na początku drogi. Fani pary licznie skomentowali post i pytali, jak będzie wyglądać dom po zakończeniu. Ania postanowiła zdradzić, który projekt wybrali.

To jedne z pierwszych zdjęć na naszej budowie. Do stalowej rocznicy nam jeszcze trochę brakuje, ta przypada na 11 rok po ślubie, ale jedno jest pewne, nasz dom ma już solidny fundament. Trochę ciężkiego sprzętu, piachu, stali, rur - nie sądziłam, że tak to może cieszyć.

Ania i Grzegorz Bardowscy zdecydowali się na projekt od Home Koncept. Cały dom będzie miał ok. 222 metrów kwadratowych. Rozmieszczenie pomieszczeń również jest niezwykle ciekawe. Na parterze Bardowscy mają do dyspozycji duży salon z otwartą kuchnią i jadalnią. Jest też miejsce na gabinet i łazienkę. Na piętrze natomiast mieści się duża sypialnia z garderobą i łazienka. Oprócz tego są dwa pokoje, kolejna garderoba i pralnia. Dodatkowo mają do dyspozycji balkon i taras, który ma ponad 60 metrów kwadratowych.

Wiemy również, że stan deweloperski będzie kosztować ponad 600 tysięcy złotych.

