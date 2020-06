Karolina Szostak polubiła Instagram na tyle, że niemal codziennie publikuje nowe zdjęcia. Dziennikarka najczęściej chwali się na nich nową figurą, a tym razem zaprezentowała całkiem nową... twarz. Fani nie mogą jej rozpoznać na zdjęciu, które właśnie opublikowała.

Karolina Szostak przesadziła z retuszem?

Gwiazda telewizji wrzuciła na Instagram nowe zdjęcie prosto z Mazur, gdzie wybrała się na urlop. Karolina Szostak pozuje na tle zielonych pól w okularach przeciwsłonecznych i z włosami związanymi w modną "cebulkę". Mogłoby się wydawać, że to przez obecność okularów fani mają problem z rozpoznaniem dziennikarki, ale nic bardziej mylnego. Wyraźnie ma całkiem inne rysy twarzy.

Z tego profilu to jak nie ty.

Nie do poznania. Retusz masakra.

Nie poznałam.

Kto to jest? - komentują fani.

Na żaden z komentarzy Karolina Szostak nie odpowiedziała. Być może dziennikarka użyła jednego z popularnych na Instagramie filtrów? To właśnie one potrafią nieźle zmienić rysy twarzy, powiększać usta, dodawać piegi czy modyfikować kształt szczęki. Nie da się ukryć, że zdziwiło nas przerobione zdjęcie Karoliny Szostak. W końcu dziennikarka należy do tego grona gwiazd, które nie mają problemu z pokazywaniem się bez grama makijażu na Instagramie. Mogłoby się więc wydawać, że nie widzi powodów, by zmieniać swój wygląd. A jednak!

