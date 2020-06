Marcela Leszczak wrzuciła dawne zdjęcia. Trudno uwierzyć, że to faktycznie ona. W tym kolorze włosów jest nie do poznania

Marcela Leszczak należy do tego grona gwiazd, które są bardzo aktywne na Instagramie. Przed obserwatorami nie ma właściwie żadnych tajemnic. Często publikuje prywatne zdjęcia, nie ukrywa również twarzy syna. Tym razem postanowiła podzielić się fotkami sprzed lat. Jest na nich blondynką!

Marcela Leszczak w blond włosach

Najwyraźniej ostatnio partnerka Michała Koterskiego spędzała wolne chwile, przeglądając album ze zdjęciami. Tak w jej ręce trafiły fotografie z 2008 roku, czyli sprzed 12 lat. Marcela Leszczak wrzuciła trzy zdjęcia z tamtych czasów i na wszystkich ma krótkie blond włosy z grzywką.

Nie pamiętacie mnie takiej, bo nie miałam jeszcze FB czy IG - napisała rozbawiona Marcela.

Przy okazji celebrytka stworzyła sondę, w której spytała fanów, czy powinna wracać do blondu. Obie odpowiedzi wskazywały jednak na to, że sama by tego nie chciała. Dała fanom bowiem możliwość zagłosowania na opcje "No" i "No fu***n way", czyli obie przeczące. Niestety, z racji tego, że Marcela wrzuciła fotografie na InstaStories, nie wiemy, jakie zdanie mają fani na temat jej dawnej fryzury. Można się jednak domyślać, że mało pochlebne, ponieważ aż 78 proc. fanów zagłosowało na opcję "No fu***n way", czyli bardzo stanowczo wyraziło sprzeciw.

Co jednak ciekawe, jeszcze kilka miesięcy temu Marcela Leszczak miała blond włosy, jednak postawiła na znacznie ciemniejszy odcień, który bardzo jej pasował. Zobaczcie sami: