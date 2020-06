Meghan Markle i książę Harry od kilku miesięcy mieszkają w Los Angeles, gdzie całkiem nieźle się ukrywają. Parze udaje się unikać paparazzi, nawet żaden z sąsiadów nie zrobił jej zdjęcia z ukrycia. Mimo tego amerykański tabloid "New Idea" jest pewny, że Meghan Markle jest w drugiej ciąży.

Meghan Markle jest w ciąży?

"New Idea" twierdzi, że żona księcia Harry'ego niedługo urodzi drugie dziecko, a ciążowy brzuszek ukrywa pod luźnymi strojami. Podobno można było to już zauważyć podczas urodzin Archiego. Informator gazety uważa, że para zdecydowała się na drugie dziecko, bo chce, by było w podobnym wieku do starszego. To jednak nie wszystko. Druga ciąża ma być także niemal bronią wymierzoną w rodzinę królewską z królową Elżbietą na czele.

Meghan nieźle sobie to uknuła. Chce, by królowa i reszta rodziny o ciąży dowiedziała się z gazety, tak jak zwykli obywatele królestwa. Bardzo podoba jej się ten plan - mówi informator "New Idea".

Znając rodzinę królewską (i Meghan Markle), wszystko jest możliwe, ale warto zauważyć, że tabloid "New Idea" słynie z wyssanych z palca informacji. Możemy się więc spodziewać, że na razie nie zobaczymy Meghan Markle z ciążowym brzuchem.

